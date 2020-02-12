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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская прокуратура просит суд освободить экс-"министра ДНР" Ивакина от уголовной ответственности

Бывший "министр угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игорь Ивакин после вывода на подконтрольную украинским властям территорию написал заявление о согласии на освобождение от уголовной ответственности.

Дело Ивакина будет рассматривать суд в Мариуполе
Дело Ивакина будет рассматривать суд в Мариуполе
Фото: pixabay.com

Бывшего "министра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого украинские контрразведчики вывели на подконтрольную Украине территорию, хотят через суд освободить от уголовной ответственности.

Об этом стало известно из определения Октябрьского райсуда Мариуполя за 6 февраля, размещенного в Едином государственном реестре судебных решений.

Фамилия фигуранта в документе не указана, что речь об Ивакине, "Украинской правде" подтвердил адвокат Константин Здор.

"Из прокуратуры Донецкой области поступило ходатайство прокурора отдела надзора за соблюдением законов Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой Украины прокуратуры Донецкой области Шпорты об освобождении от уголовной ответственности", – говорится в определении суда.

Подозреваемый в создании террористической организации подал заявление "о добровольном согласии на освобождение от уголовной ответственности", его приобщили к материалам дела.

Подготовительное заседание по этому делу суд назначил на 19 февраля.

Сразу после вывода из ОРДО экс-"министр" оформил заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

Ему сообщили о подозрении в создании террористической организации.

Теги: СБУ, прокуратура, Мариуполь, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, суд, заседание
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