Европа упорно толкает Украину в объятия России. Точно так, как в XX веке Гитлеру сдавали Чехословакию

Украина в тени Мюнхенской конференции.

Если раньше мы сильно подозревали, что возможна сделка между Трампом и Путиным за счет Украины, то после Мюнхенской конференции опасность пришла со стороны Европы.

Европа упорно толкает Украину в объятия России. Точно так, как в XX веке европейские политики сдавали Чехословакию Гитлеру, только чтобы он не трогал Францию и Великобританию. Но сейчас Европе нечем сдерживать наступление Путина. Она стоит перед тяжелым выбором – либо укреплять НАТО и превращать Украину в форпост европейской безопасности, но ссориться с путинской Россией, либо сдавать Кремлю Украину.

То, что раньше требовал Кремль в отношении Украины, – сомнительный, гибридный мир в обмен на сдачу оккупированных территорий Крыма и Донбасса, теперь применяется ко всей Европе.

Под эффективным шантажом Путина Европа пытается на несколько лет выторговать себе спокойствие за счет сдачи Украины. Это называется "обменять мир на территории" – приобрести временную и формальную европейскую безопасность в обмен на потерю Украины для будущего Европы. Нам остается только выяснить, какая стратегия европейского предательства "перспективнее" для Украины.

Первая стратегия превращения Украины в российский форпост, угрожающий НАТО, – это медленное и методичное удушение страны, серия принципиальных политических уступок украинской власти Кремлю под давлением Европы. Эта стратегия будет реализовываться под лозунгом "неважно, под кем окажется Украина – под путинской Россией или Европой". Тут будет применяться веер тактик, от "нарезания ломтиками" Украины до тактики "медленного варения лягушки". В результате – обретение Украиной идентичности "вечной жертвы" и полное бесчувствие, равнодушие украинского общества перед лицом смертельной опасности.

Вторая стратегия – это жесткое "кромсание" страны, брутальный раздел Украины "по живому", невзирая на боль, протесты и сопротивление украинцев. Быстрый раскол страны на несколько частей, пока украинцы не опомнились от позора и поражения. Ведь Кремль уверен, что украинцы всегда "медленно думают и медленно едут" в отличие от россиян, которые "медленно запрягают, но быстро едут". Правда, всегда не в ту сторону.

Источник: Виктор Небоженко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора