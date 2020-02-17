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США успешно запустили в космос корабль Cygnus. В производстве ракеты-носителя участвует Украина

Украинское госпредприятие "Южмаш" в кооперации еще с несколькими компаниями с 2009 года участвует в создании конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая 15 февраля вывела на орбиту корабль Cygnus.

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Ракета Cygnus стартовала с острова Уоллопс 15 февраля
Ракета Cygnus стартовала с острова Уоллопс 15 февраля
Фото: nasa.gov

15 февраля в 22.21 по Киеву с космодрома Уоллопс (Вирджиния, США) успешно стартовала ракета-носитель с космическим кораблем Cygnus, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 3,4 т научного оборудования и полезного груза. Cygnus должен пристыковать к МКС 18 февраля.

С 2009 года в создании основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая вывела Cygnus на орбиту, участвуют украинские компании "Южмаш", КБ "Южное", "Хартрон-Аркос", "Киевприбор", "Хартрон-Юком", "ЧеЗаРа" и "Рапид", сообщила в Facebook пресс-служба украинского государственного предприятия "Южмаш".

https://www.facebook.com/yuzhmash/posts/2227449167551201

Первый запуск Antares был произведен в 2013 году.

Теги: США, Украина, МКС, космос, NASA, Южмаш, Вирджиния, Cygnus, Antares
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