США успешно запустили в космос корабль Cygnus. В производстве ракеты-носителя участвует Украина

Украинское госпредприятие "Южмаш" в кооперации еще с несколькими компаниями с 2009 года участвует в создании конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая 15 февраля вывела на орбиту корабль Cygnus.

15 февраля в 22.21 по Киеву с космодрома Уоллопс (Вирджиния, США) успешно стартовала ракета-носитель с космическим кораблем Cygnus, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 3,4 т научного оборудования и полезного груза. Cygnus должен пристыковать к МКС 18 февраля.

С 2009 года в создании основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая вывела Cygnus на орбиту, участвуют украинские компании "Южмаш", КБ "Южное", "Хартрон-Аркос", "Киевприбор", "Хартрон-Юком", "ЧеЗаРа" и "Рапид", сообщила в Facebook пресс-служба украинского государственного предприятия "Южмаш".

Первый запуск Antares был произведен в 2013 году.