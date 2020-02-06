Астронавтка-рекордсмен вернулась на Землю

6 февраля на Землю вернулись трое участников экспедиции на Международную космическую станцию; спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13" совершил посадку на территории Казахстана, сообщает "Роскосмос".
Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие российского космонавта Александра Скворцова, итальянского астронавта Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кох хорошее, говорится в сообщении.
Продолжительность пребывания в космосе Скворцова и Пармитано составила 200 дней 16 часов, а Кох – 328 дней 14 часов, что является рекордом орбитального полета среди женщин. Прежний рекорд в 288 дней был установлен Пегги Уитсон.
Кох отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля "Союз МС-12".
Скворцов стал первым космонавтом, управлявшим на орбите антропоморфным роботом по прозвищу Федор.
"Союз МС-13" находился на МКС с 21 июля 2019 года.
На МКС до прибытия пилотируемого корабля "Союз МС-16", запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, продолжат работу космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.