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Астронавтка-рекордсмен вернулась на Землю

В Казахстане приземлился спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13", на котором вернулись трое участников экспедиции на МКС. Среди них – Кристина Кох, установившая рекорд пребывания на орбите среди женщин.

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Кох провела в космосе 328 дней и 14 часов
Кох провела в космосе 328 дней и 14 часов
Фото: ЕРА

6 февраля на Землю вернулись трое участников экспедиции на Международную космическую станцию; спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13" совершил посадку на территории Казахстана, сообщает "Роскосмос".

Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие российского космонавта Александра Скворцова, итальянского астронавта Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кох хорошее, говорится в сообщении.

ВИДЕО
Видео: SciNews / YouTube

Продолжительность пребывания в космосе Скворцова и Пармитано составила 200 дней 16 часов, а Кох – 328 дней 14 часов, что является рекордом орбитального полета среди женщин. Прежний рекорд в 288 дней был установлен Пегги Уитсон.

Кох отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля "Союз МС-12".

Скворцов стал первым космонавтом, управлявшим на орбите антропоморфным роботом по прозвищу Федор.

"Союз МС-13" находился на МКС с 21 июля 2019 года. 

На МКС до прибытия пилотируемого корабля "Союз МС-16", запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, продолжат работу космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

Теги: МКС, космос, NASA, Казахстан, Роскосмос, астронавты, Кристина Кох
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