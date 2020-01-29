Глобальный интернет. SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников

Аэрокосмическая компания SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с еще 60 спутниками для интернета Starlink. Трансляцию запуска компания проводила на своем YouTube-канале 29 января.

Изначально запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января.

Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, говорится в Twitter компании.