Глобальный интернет. SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников

Аэрокосмическая компания SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с еще 60 спутниками для интернета Starlink. Трансляцию запуска компания проводила на своем YouTube-канале 29 января.
Изначально запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января.
Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, говорится в Twitter компании.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – our 49th successful landing of an orbital class booster pic.twitter.com/QyR3zyPcIp— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Это уже четвертый вывод спутников Starlink на орбиту. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, вторые – в ноябре 2019 года, а третьи – в начале января 2020 года.
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара.
Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.