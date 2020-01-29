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Глобальный интернет. SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников

Ракета Falcon 9 доставила на орбиту еще 60 спутников системы Starlink для глобального интернета.

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Еще 60 спутников системы Starlink были доставлены на орбиту 29 января
Еще 60 спутников системы Starlink были доставлены на орбиту 29 января
Фото: SpaceX / Twitter

Аэрокосмическая компания SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с еще 60 спутниками для интернета Starlink. Трансляцию запуска компания проводила на своем YouTube-канале 29 января.

Изначально запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января.

Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, говорится в Twitter компании.

Это уже четвертый вывод спутников Starlink на орбиту. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, вторые – в ноябре 2019 года, а третьи – в начале января 2020 года.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Теги: космос, спутник, SpaceX, Илон Маск, Starlink
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