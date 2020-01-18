Маск планирует отправить на Марс 1 млн человек к 2050 году

По словам основателя компании SpaceX и миллиардера Илона Маска, он намерен каждые 26 месяцев отправлять с Земли на Марс корабли Starship с волонтерами.

Starship может перевозить до 100 человек Фото: Official SpaceX Photos / flickr.com

Основатель компании SpaceX и миллиардер Илон Маск намерен строить по 100 кораблей Starship в год и отправлять с Земли на Марс по 100 тыс. добровольцев каждый раз, когда орбиты планет будут находиться в удачном для полета расположении.

Об этом Маск рассказал во время общения с пользователями Twitter.

Building 100 Starships/year gets to 1000 in 10 years or 100 megatons/year or maybe around 100k people per Earth-Mars orbital sync — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

На вопрос, собирается ли он доставить на Марс 1 млн человек к 2050 году, изобретатель ответил: "Да".

Yes — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

Маску напомнили, что Земля и Марс выстраиваются в оптимальном для отправки положении раз в 26 месяцев. Он ответил, что в период ожидания корабли будут выходить на земную орбиту, после чего в течение примерно 30 дней отправляться на Марс.

Он добавил, что на Марсе будет высокая потребность в рабочих руках. Поэтому критерии отбора путешественников должны быть такими, чтобы "каждый смог поехать, если захочет", в том числе получив кредит на это.

Маск показал рассчитанный на транспортировку до 100 человек прототип звездолета Starship в сентябре 2019-го. Он объяснял, что орбитальные полеты вокруг Земли аппарат может начать в 2020 году.

Испытание на криогенное давление прототип звездолета в ноябре 2019-го не прошел.