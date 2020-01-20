Старт Crew Dragon с пассажирами запланирован на вторую половину 2020 года – Маск

Основатель компании SpaceX Илон Маск ожидает, что строительство частного пассажирского космического корабля Crew Dragon завершится не позднее марта 2020 года.

Пока на Crew Dragon летали только манекены Фото: SpaceX / Twitter

Первый старт частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon с людьми на борту состоится ориентировочно во второй половине 2020 года. Об этом 19 января заявил основатель американской компании SpaceX Илон Маск, сообщает Reuters.

Он предполагает, что строительство космического корабля завершится не позднее марта.

Тестирование Crew Dragon в аварийной ситуации, которое провели 19 января со стартом в американском штате Флорида, Маск назвал "идеальной картиной". Он уточнил, что аппарат действовал так, как и должен был.

Во время последнего тестирования в семиместном Crew Dragon находилось два манекена с датчиками. Они фиксировали возможное влияние на человека при взрыве и аварийном спуске космического корабля.

Первый испытательный полет Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Экипажа на борту корабля не было, там находился манекен. 8 марта Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане. Капсула опустилась на четырех парашютах.

20 апреля SpaceX проводила огневые тесты системы аварийного спасения астронавтов, во время которых произошло ЧП. Капсула корабля была повреждена. Никто из персонала не пострадал. Внутреннее расследование, проведенное специалистами компании SpaceX, показало, что причиной аварии на испытаниях стала утечка окислителя через титановый клапан гелиевого трубопровода высокого давления.