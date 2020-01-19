SpaceX испытала пассажирский космический корабль Crew Dragon в аварийном режиме. Видео
19 января с космодрома NASA во Флориде американская компания SpaceX запустила пассажирский космический корабль Crew Dragon с целью проверить его работу в аварийном режиме. Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX. Астронавтов на борту корабля не было. В ходе тестирования Crew Dragon подняли на высоту с помощью ракеты-носителя, после чего была проведена симуляция чрезвычайной ситуации – произвели взрыв. После этого космический корабль с помощью парашютов совершил посадку в океан.
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