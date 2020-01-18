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NASA подготовило первую группу астронавтов для полетов на Марс

Выпускников Космического центра имени Линдона Джонсона зачислили в резерв NASA. Впоследствии из этого резерва будут формироваться команды астронавтов для высадки на Луну и Марс.

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NASA подготовило 13 астронавтов для полетов на Марс
NASA подготовило 13 астронавтов для полетов на Марс
Фото: NASA - National Aeronautics and Space Administration / Facebook

В Космическом центре имени Линдона Джонсона (Хьюстон, США) 10 января состоялся первый выпуск астронавтов, прошедших подготовку для полетов на Марс, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

11 астронавтов NASA и двое астронавтов Канадского космического агентства (CSA), среди которых шесть женщин и семь мужчин, зачислены в резерв NASA. Впоследствии из этого резерва будет укомплектован экипаж для полетов на Луну и Марс.

Как отмечается на сайте NASA, команда была отобрана из 18 тыс. кандидатов, которые в 2018 году подали заявки на участие в программе.

https://www.facebook.com/NASA/videos/2180141835625964/

Как пишет Business Forecast, почти треть заявок (около 6,5 тыс.) писали соискатели, которые не соответствовали требованиям NASA. "Многие люди заполняют аппликационную форму, чтобы получить отказ и повесить сообщение от NASA на стену", – отметил замдиректора центра NASA по обучению астронавтов и подготовке космических полетов Майкл Хесс.

Старт второго набора кандидатов для обучения по программе "Артемида" запланирован на весну 2020 года, подчеркнули в NASA. Отбором занимается комиссия Astronaut Rating Panel, в состав которой входят 49 астронавтов и менеджмент NASA.

В 2024 году NASA планирует совершить высадку на Луне, впервые с 1972 года, в рамках программы Artemis. К 2028-му аэрокосмическое агентство собирается обустроить стационарную базу на спутнике Земли, а до 2035-го, заявлял глава NASA Джеймс Брайденстайн, планируется высадка на Марсе.

Теги: США, космос, Марс, NASA, Луна
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