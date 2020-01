SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Группа спутников Starlink была выведена на орбиту высотой 290 км, после проверки инженерами американской компании SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на более высокую орбиту.

7 января американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 мини-спутниками для интернет-проекта Starlink. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

Ракету запустили с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Группа спутников Starlink была выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на более высокую орбиту.

ВИДЕО

Видео: SpaceX / YouTube

Это уже третий вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые – в ноябре 2019 года.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.