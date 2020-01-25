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Астронавты испекли печенье на МКС. Это первая еда, приготовленная в космосе

Шоколадное печенье, которое астронавты Кристина Кох и Лука Пармитано испекли на Международной космической станции, оправили на Землю для исследований.

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Астронавты испытывали печь, рассчитанную на работу в условиях нулевой гравитации
Астронавты испытывали печь, рассчитанную на работу в условиях нулевой гравитации
Скриншот: Associated Press / YouTube

Кристина Кох и Лука Пармитано стали первыми в истории астронавтами, которые приготовили еду в космосе. Они испекли печенье с шоколадной крошкой, но не ели его до завершения эксперимента. Об этом говорится в опубликованном 23 января пресс-релизе сети отелей Hilton, которая приняла участие в исследовании.

Цель эксперимента заключалась в том, чтобы провести испытание печи, рассчитанной на работу в условиях нулевой гравитации.

Астронавты в конце декабря испекли пять пряников, три из которых отправили на Землю в капсуле SpaceX вместе с результатами других экспериментов. Удачное печенье получилось только после запекания в течение 120 и 130 минут, аромат свежей выпечки исходил от всех пряников, кроме первого, который запекали 25 минут.

Фото с приготовленным печеньем Кох публиковала в Twitter 26 декабря.

Капсула прибыла на Землю 7 января, но о результатах эксперимента сообщили после его завершения. На вкус печенье не пробовали, оно находится на изучении в хьюстонской лаборатории NASA.

Теги: МКС, космос, NASA, исследование, гравитация, шоколад, астронавты
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