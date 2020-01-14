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Итальянский астронавт обнародовал фото австралийских пожаров с МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано заявил, что ни он, ни его коллеги никогда раньше не видели из космоса пожаров таких масштабов, как бушуют сейчас в Австралии.

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Австралию накрыло облако пепла
Австралию накрыло облако пепла
Фото: Luca Parmitano / Twitter

Итальянский астронавт Лука Пармитано, который находится на борту Международной космической станции, в своем Twitter 13 января обнародовал фото пожаров в Австралии.

"Огромное облако пепла покрывает Австралию, когда мы летим на закат", – написал астронавт.

Он добавил, что он и его коллеги по команде никогда раньше не видели из космоса пожаров таким масштабов.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

Австралийский телеканал News 12 января 2020 года сообщил, что в результате лесных пожаров в стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Теги: МКС, космос, пожар, Австралия, лесные пожары, астронавты
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