Итальянский астронавт обнародовал фото австралийских пожаров с МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано, который находится на борту Международной космической станции, в своем Twitter 13 января обнародовал фото пожаров в Австралии.
"Огромное облако пепла покрывает Австралию, когда мы летим на закат", – написал астронавт.
An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.— Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020
Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1
Он добавил, что он и его коллеги по команде никогда раньше не видели из космоса пожаров таким масштабов.
Talking to my crew mates, we realized that none of us had ever seen fires at such terrifying scale. https://t.co/R4sDvrXtGZ— Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.
Австралийский телеканал News 12 января 2020 года сообщил, что в результате лесных пожаров в стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.