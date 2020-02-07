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На Землю вернулись трое участников экспедиции на МКС. Фоторепортаж

Вчера 23.55
6 февраля в казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13". На Землю вернулись российский космонавт Александр Скворцов, астронавт из Италии Лука Пармитано и американка Кристина Кох (NASA), ставшая рекордсменом по времени пребывания на орбите среди женщин. Агентство ЕРА разместило фотографии их прибытия.
Теги: МКС, Казахстан, астронавты, Кристина Кох
 

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