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Эстонский парламент осудил попытки России переписать историю Второй мировой. В РФ назвали это "кощунством"

19 февраля в эстонском парламенте была принята резолюция, в которой утверждается, что Вторая мировая война была прямым следствием подписания между СССР и фашистской Германией пакта Молотова – Риббентропа. Посол РФ в Эстонии Александр Петров назвал резолюцию кощунством.

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В парламенте Эстонии осудили роль СССР в развязывании Второй мировой
В парламенте Эстонии осудили роль СССР в развязывании Второй мировой
Фото: EPA

Парламент Эстонии 19 февраля принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается попытки России переписать историю и отречься от роли СССР как одного из инициаторов Второй мировой войны. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Резолюцию поддержали 72 эстонских депутата, против проголосовал один, еще шестеро не приняли участие в голосовании.

Как отмечает ERR, в преамбуле резолюции осуждается подписанный СССР и фашистской Германией пакт Молотова – Риббентроба и секретный протокол к нему, за которым последовала "оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны". Отмечается, что Вторая мировая стала прямым следствием подписания данного документа.

Также в резолюции уточняется, что в последнее время Россия возлагает вину в развязывании Второй мировой на Польшу и другие европейские страны.

Резолюция осуждает "попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии".

Посол РФ в Эстонии Александр Петров назвал резолюцию кощунством и откровенно недружественным актом эстонского парламента, который осложнит отношения между странами, пишет ТАСС.

Теги: Россия, Германия, СССР, Эстония, Вторая мировая война, резолюция
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