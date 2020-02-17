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В России судья Конституционного суда назвал СССР "незаконно созданным государством"

По мнению судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".

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В России назвали СССР "незаконно созданным государством"
В России назвали СССР  "незаконно созданным государством"
Фото: pixabay.com

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Об этом он сказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы репрессий в СССР.

По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям". Кроме того, судья подчеркнул, что РФ "заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии".

Также Арановский добавил, что реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон РФ, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. Он подчеркивает, что "вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния" советской власти, но уверен, что нельзя "переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой, как меняют членство в Совете Безопасности ООН". 

По мнению судьи, "с такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность".

В ответ на заявление судьи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза, пишет "Газета.ru".

Теги: Россия, СССР, Конституционный Суд, репрессии, Константин Арановский
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