Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР

Мустафа Барзани

Отец Серуша Бабека был по национальности курдом, по убеждениям – коммунистом и просоветски настроенным человеком. Он жил в Иране и входил в число руководителей марксистско-ленинской партии Тудэ (в переводе с фарси – "народные массы". – Попов). Партия эта была создана советским правительством во время Второй мировой войны, при активном участии советских спецслужб, на временно оккупированной советскими войсками территории Ирана. В январе 1946 года там была провозглашена Курдская республика, более известная как Мехабадская республика. Главой военизированных подразделений республики был назначен Мустафа Барзани.

После вывода советских войск из Ирана в 1947 году Курдская республика пала, а Барзани с остатками своих военных формирований с согласия советских властей ушел в советский Азербайджан.

В 1953 году в Иране произошел военный переворот, в результате которого было свергнуто правительство Национального фронта Ирана во главе с премьер-министром Мохаммедом Мосаддыком. Руководители партии Тудэ в основном были арестованы. Те же, кому удалось спастись, укрылись в СССР, где Тудэ осуществляла свою деятельность под вывеской "Общества иранских политэмигрантов". Из государственного бюджета СССР на содержание этой организации ежегодно выделялось около 700 тыс. рублей, хотя сама партия Тудэ не имела законного основания для своей деятельности на территории СССР и не была там зарегистрирована.

Мустафа Барзани. Фото: www.saradistribution.com

14 июля 1958 года в Ираке была свергнута монархия, и Мустафа Барзани вылетел в Ирак, где был встречен как выдающийся борец с колониализмом и королевским режимом. Вслед за ним морским путем на теплоходе "Грузия" из СССР в Ирак были отправлены его соратники. В качестве помощника капитана корабля курдов сопровождал будущий начальник 8-го отдела управления "С" ПГУ КГБ СССР Александр Киселев.

11 сентября 1961 года произошло восстание курдов против властей Ирака. Во главе его стоял Барзани, получивший необходимое вооружение из СССР, нелегальные поставки которого осуществлял все тот же сотрудник советской нелегальной разведки Киселев.

Серуш Бабек

Преследуемый иранскими властями, отец Серуша вместе с семьей бежал в СССР, где был завербован советской разведкой. После прохождения специальной подготовки его в качестве агента-нелегала направили в Западную Германию. Вместе с отцом в Европу отправились Серуш и его мать. Во время Сентябрьского восстания 1961 года курдов в Иране отца Серуша направили на выполнение разведывательного задания в зоне боев, связанного с серьезным риском.

В целях безопасности Серуша возвратили в СССР и определили в специальную школу-интернат имени Е.Д.Стасовой, расположенную в городе Иваново. Эту школу создали в 1933 году для детей, родители которых были антифашистами, политзаключенными и репрессированными в различных европейских странах. В последующие годы к ним добавились дети из Испании, Чили, Греции, Ирана, Мозамбика, Анголы и ряда других стран.

"Интердом", как его называли, создавался руководством КПСС с целью подготовки кадров для последующей нелегальной партийной работы в странах, из которых прибыли дети политэмигрантов. Спецслужбами Советского Союза они использовались в качестве агентов-нелегалов советской внешней разведки.

Совершенно секретно ЦК КПСС

Международный отдел Комитет государственной безопасности СССР

Тов. Крючкову В. А. Руководство иранской партии Тудэ обратилось с просьбой оказать содействие в отправке из Советского Союза в Иран на нелегальную партийную работу группы активистов Тудэ, проживающих в Минске и Баку. Иранские товарищи просят, чтобы советские пограничные власти разрешили "выход" указанных активистов в Иран по заявке члена политбюро ЦК партии Тудэ товарища Амир Али Лахруди. Общую подготовку людей к переходу в Иран руководство Тудэ берет на себя. Вместе с тем оно просит организовать для них инструктаж по соблюдению мер конспирации и разработку "легенд" на случай провала. Политический журнал. Архив, № 26 (29), 26 июля 2004 г.

В соответствии с этим письмом в мае 1986 года началась массовая засылка иранских нелегалов в Иран.

В числе курдов-иранцев, привлеченных органами советской госбезопасности к негласному сотрудничеству, оказался Серуш Бабек. В чужом его культуре Советском Союзе никто не понимал, что в этом странном сочетании – Серуш Бабек – Бабек Серуш – является именем, а что – фамилией. Одни называли его "Серушем", другие – "Бабеком". Так и оставалось это неясным для всех, включая его будущую жену.

В начале 1970-х годов Серуш Бабек занимался разными делами, в том числе некоторое время работал внештатным переводчиком издательства "Прогресс", осуществляющего переводы зарубежных изданий на русский язык и с русского языка на многие иностранные. Общительный иностранец, легко устанавливающий связи, привлек к себе внимание офицеров 2-го отделения 1-го отдела 5-го Управления КГБ СССР, являвшихся кураторами издательства "Прогресс".

Серуш Бабек и его жена, актриса Наталья Петрова. Фото: kulturologia.ru

Непосредственным куратором указанного издательства в тот период был оперуполномоченный капитан Геннадий Зареев. Однако оперативный контакт с Бабеком по решению начальника 2-го отделения 1-го отдела 5-го Управления КГБ СССР подполковника Владимир Струнина устанавливал старший оперативный уполномоченный данного подразделения капитан Евгений Аужбикович, который его вскоре и завербовал в качестве агента советской госбезопасности.

В последующем Серуш Бабек использовался по линии деятельности 1-го отдела 5-го Управления КГБ СССР, который осуществлял в числе других задач оперативное курирование советской творческой интеллигенции. Старательно выполняя задания в качестве агента органов госбезопасности, Серуш Бабек в короткий срок стал своим среди представителей творческой элиты и богемных кругов Москвы.

В это время, например, он познакомился и подружился с Владимиром Высоцким, за которым до момента его скоропостижной смерти осуществлял агентурное наблюдение. Как справедливо отмечал Марк Цыбульский, многолетний исследователь жизни Владимира Высоцкого, когда Высоцкий выезжал за границу, рядом с ним всегда и непременно оказывался Серуш Бабек.

Известный советский и постсоветский писатель Василий Аксенов в книге "Негатив положительного героя", повествующей о жизни советской творческой интеллигенции в период так называемого застоя под именем "Абулфазл Фазал" или "Фаза", описал Серуша:

"Фаза был, можно сказать, единственной артерией, связывающей этот пещерного вида чердак (имелась в виду мастерская театрального художника Бориса Мессерера, где часто встречались представители московской богемы. – Попов) со щедрым Западом. Всегда являлся с ящиками баночного пива, с вермутами и джинами и сам [Фаза], как джин волокущий за собой пару-тройку первоклассных девиц вместе с мерцающим шлейфом крутого дебоша… Родители этого могущественного богача принадлежали в старые годы к коммунистической партии Тудэ, которая старательно трудилась для осуществления в Иране марксистско-ленинской революции… Московские друзья и подруги привыкли к тому, что Фаза иной раз пропадает на несколько месяцев, "линяет с концами", как будто его никогда и не было, а потом снова возникает, сначала в виде слухов из Нью-Йорка, скажем, или с острова Мальта, или из Каира, а то и с кинофестиваля в Каннах или из кулуаров совещания стран ОПЕК, а потом и сам материализуется на богемных чердаках и в кабаках Москвы, окруженный сомнительными шестерками и безупречными девицами."

Несмотря на свой совсем небольшой рост – 152 см – Бабек пользовался успехом у женщин и слыл в Москве одним из самых известных плейбоев. Однако его чрезмерное увлечение женщинами не помешало заключению в 1974 году брака с Натальей Петровой, за два года до этого снявшейся в главной роли в фильме "Руслан и Людмила".

Режиссер фильма Александр Птушко пригласил Петрову сниматься в фильме, высоко оценив ее внешние данные, хотя она и не была профессиональной актрисой. После окончания Московского института иностранных языков она работала моделью во внешнеторговом объединении "Союзпушнина", в каталогах которого помещались фотографии моделей, демонстрирующих различные меховые изделия.

Птушко спустя год после выхода фильма на экраны скончался, и других предложений о продолжении карьеры актрисе Петровой не последовало. Однако Петрова-Бабек вспоминала потом, что в ее жизни были две большие удачи: роль в фильме "Руслан и Людмила" и брак с Бабеком.

Николай Долгополов

Начало жизненного пути Натальи Петровой, до того как она стала женой Серуша, заслуживает не меньше внимания, нежели ее последующая, более чем успешная карьера. Институт, в котором училась и который окончила Петрова, был, так сказать, не совсем обычным. В числе преподавателей этого вуза трудилось немало представителей советской разведки. Вот что писал Николай Долгополов в статье "Разведка в переводе", опубликованной в "Российской газете" 29 января 2009 года:

"Умерла Зоя Зарубина – падчерица легендарного Эйтингона, разведчица и переводчица, общавшаяся с Черчиллем и Рузвельтом... Именно Зоя Васильевна Зарубина создала, выпестовала, поставила на поток свое детище – курсы переводчиков ООН, попасть на которые мечтал каждый, стремившийся стать настоящим толмачем… Трудились в МГПИЯ и другие славные представители этой профессии. Уже потом, после окончания нашей альма-матер, узнал я, что занималась она не только переводческими делами, но передавала свой генетически впитанный опыт разведчицы некоторым талантливым молодым людям".

Несколько слов об авторе статьи. Николай Михайлович Долгополов родился 11 января 1949 года в Москве. В 1971 году окончил Московский государственный институт иностранных языков. С 1976 года принимал участие в освещении Олимпийских игр. С 1975-го по 1997 год работал в редакции газеты "Комсомольская правда". В 1993 году окончил аспирантуру Университета Страфклайд в городе Глазго (Великобритания). С 1993 года – собственный корреспондент "Комсомольской правды" в Париже. Президент Федерации спортивных журналистов России.

Николай Долгополов. Фото: Dmitry Rozhkov / wikipedia.org

А теперь, пожалуй, самое главное. "Российская газета" в номере от 12 декабря 2014 года опубликовала заметку, подготовленную пресс-секретарем Службы внешней разведки России Сергеем Ивановым, под названием "С кем идти в разведку" с анонсом к публикации: "Наш Николай Долгополов награжден премией СВР":

"В штаб-квартире Службы внешней разведки Российской Федерации состоялось торжественное вручение премии СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства о российской внешней разведке в 2014 году. Звание лауреата премии СВР присуждено журналисту "Российской газеты" писателю Николаю Михайловичу Долгополову за создание книги о легендарном разведчике Герое Советского Союза Геворке Андреевиче Вартаняне и цикла публикаций о внешней разведке. Вручая премию, директор СВР Михаил Ефимович Фрадков отметил, что такие высокохудожественные произведения способны воспитывать любовь к Родине, своему народу, выбранной профессии, а также подчеркнул, что удостоенные премии работы получили высокую оценку сотрудников и ветеранов российской внешней разведки. Поздравляя лауреата, М. Е. Фрадков пожелал лауреату дальнейших творческих успехов. Это вторая премия Николая Долгополова. Первая была присуждена в 2002 году за книгу "С ними можно идти в разведку".

О деятельности советских и нынешних разведок и контрразведок не писали люди случайные. К ознакомлению с архивными документами допускались либо действующие сотрудники спецслужб, либо проверенная агентура органов государственной безопасности. Одним из таких многолетних авторов книг о советской разведке был Теодор Гладков, длительный период времени состоявший в агентурной сети госбезопасности под псевдонимом Овод. Автору этих строк достоверно известно об этом по периоду службы во 2-м отделении 1-го отдела 5-го Управления КГБ СССР. Осуществлял с Оводом оперативную связь в середине 1970-х годов оперативный уполномоченный данного подразделения капитан Николай Никандров.

Зарубины

Автор публикации о Зое Зарубиной Николай Долгополов тоже был для советской (нынешней российской) разведки человек не случайный, и потому знающий. Упоминая о "генетически впитанном опыте разведчицы", он имел в виду семью Зои Зарубиной.

Ее отцом был известный советский разведчик генерал-майор Василий Михайлович Зарубин, в разные годы возглавлявший легальные и нелегальные резидентуры в ряде зарубежных стран. Отчим Зарубиной был Наум Исаакович Эйтингон – также генерал-майор советской разведки. Именно он руководил операцией по ликвидации личного врага Иосифа Сталина – Льва Троцкого. Мачехой Зарубиной была Елизавета Розенцвейг-Горская-Зарубина – многолетняя сотрудница советской внешней разведки и (до его расстрела в 1929 году) бывшая возлюбленная легендарного Якова Блюмкина.

На этом снимке 1950 года из семейного архива Зоя Зарубина (справа) вместе с отчимом Наумом Эйтингоном и мачехой Ольгой Наумовой. Фото: aif.ru

Зоя Зарубина действительно продолжила семейную традицию и практически всю свою жизнь тесно была связана с органами советской госбезопасности. Десять лет, до момента ареста ее отчима Наума Эйтингона, она являлась офицером МГБ, а после увольнения с официальной службы многие годы состояла в агентурном аппарате КГБ СССР.

В период работы Зои Зарубиной в Московском институте иностранных языков основным ее агентурным заданием было выявление способных к языкам студентов, которые могли бы представлять интерес для спецслужб Советского Союза. По всей вероятности, среди этой категории людей и оказалась красавица Наталья Петрова, будущая Бабек.

Советские разведывательные и контрразведывательные подразделения были весьма заинтересованы в молодых женщинах, владеющих иностранными языками, которых удобно было использовать в изучении иностранных граждан, представляющих оперативный интерес для органов КГБ. Из этой группы агентов подбирались девушки, используемые в так называемых медовых ловушках.

Алевтина Федотова и Жак Ширак

Одним из характерных примеров подобного использования агентуры является удачно осуществленный подвод агента КГБ Алевтины Федотовой, сотрудницы московского представительства французской авиакомпании Air France, к Жаку Шираку в 1965 году – в бытность его советником президента Франции Жоржа Помпиду. Федотова сопровождала Ширака во время его поездки на поезде из Москвы в Ленинград (нынешний Санкт-Петербург).

Во время поездки Федотова вступила с Шираком в интимную связь, что планировалось использовать КГБ для шантажа Ширака с целью получения от него политической информации. Осуществлению дальнейшей разработки Ширака со стороны КГБ мешала бдительность офицера безопасности французского посольства в СССР, сопровождавшего Ширака в той поездке и проинформировавшего об интимном контакте Ширака с Федотовой спецслужбы Франции. Известно обо всем этом стало благодаря французскому эксперту в области спецслужб Филиппу Мадлену, издавшему книгу "Секреты секретных служб".

Практика использования "медовых ловушек" не забыта и сегодня. "Сотрудникам британского МИД рекомендовано опасаться ''медовых ловушек'' СВР. ''Нас все время предупреждают: ''Берегитесь русских леди'' – сообщил неназванный дипломат'', – писала Sunday Times 9 марта 2015 года в статье "MI-6 бьет тревогу по поводу действий России, направленных на сотрудников британских спецслужб".

Наталья Петрова

Работа в качестве модели во внешнеторговом объединении "Союзпушнина" и публикации фотографий в каталогах, предназначенных для заграницы, представляли для КГБ СССР широкие возможности по использованию Натальи Петровой в своих целях. В своих нечастых интервью Петрова-Бабек умело уходила от непростых вопросов о своей жизни, как и о жизни рано умершего ее супруга – Серуша Бабека.

Американский сайт RUNYweb.com опубликовал в 2012 году фрагмент интервью Алексея Осипова с Натальей Петровой:

Высоцкий был одним из самых близких друзей Бабека Серуша, иранца по происхождению. А Наталья Петрова незадолго до знакомства певца с Бабеком стала Натальей Серуш – супругой самого известного, самого хлебосольного, самого шикарного, самого таинственного, самого богатого мужчины СССР. – Вы никогда не защищали Бабека, когда после его смерти стали говорить о его возможных связях с КГБ. – Что касается споров, то есть те, в которых не то что выигрывать не стоит, в них участвовать не стоит по причине того, что споры эти никому не нужны. Кому и что доказывать. У Бабека была своя жизнь, которую я то ли не представляла, то ли о которой не хотела иметь представления. Да, сложно представить иностранца его уровня в то время в качестве персоны нон грата в СССР без контактов с соответствующими органами. Но были ли у моего мужа подобные контакты, до какой степени – я не знаю. Это его жизнь, он сам принимал решения и платил за них ту или иную цену. Вряд ли просто так все шептали ему в спину в том же московском ресторане "Националь": "Господин номер один пришел". Наверное, такому титулу соответствовала какая-то цена. Повторюсь – наверное, поскольку точно не знаю ничего. Да если бы и знала – вряд ли бы стала оправдываться сейчас за Бабека, вряд ли бы стала что-либо доказывать или опровергать. Перед кем оправдываться? Да и что кому доказывать, если чуть ли не каждый второй советский человек стучал в органы, сотрудничал с ними вольно или невольно, попадал в эту паутину. Да и сколько уже времени прошло. Меня лично никто ни к какому сотрудничеству не принуждал, никаких уступок не требовал, поскольку персона я – малозаметная, бабочка, аленький цветочек. Высоцкий – да, другое дело. Ему приходилось биться за каждое разрешение на выезд за границу, как пишет в мемуарах Марина Влади. Вот его заставляли биться, возможно как раз в расчете на то, чтобы в чем-то другом он шел на уступки. Однажды лишь проявили инициативу [наши] доблестные органы, остановив на перекрестке мою машину после того, как я в валютной ''Березке'' купила на доллары несколько книг Мандельштама. Новому поколению не понять, наверное, но в ту пору советским гражданам и валюту было запрещено иметь, и книги определенные читать. Меня привезли, в теперь уже снесенную гостиницу ''Интурист'' на улице Горького, проверили документы и отпустили. – Друзья Бабека были и остаются вашими друзьями? – Считанные единицы.

Приведенная цитата пример того, что Наталья Петрова – личность непростая, хотя и называет себя "малоприметной бабочкой, аленьким цветочком". Кстати, бабочка в своей жизни проходит четыре стадии: яйцо, гусеница, куколка и взрослая особь. И все, заметьте, имеют разное обличье. А в сказке про аленький цветочек, автором которой был русский писатель Сергей Аксаков, описана история красавицы и чудовища. Силою любви красавица, ставшая обладательницей аленького цветочка, превратила чудовище в красавца-принца.

Сознание того, что постоянно необходимо быть начеку, не сказать лишнего, говорить эзоповым языком – это все производное от агентурного прошлого. Вряд ли любой человек из живших в СССР мог сказать: "Каждый второй стучал в органы". Агентура действительно была. Автору этих строк, 19 лет бывшему сотрудником центрального аппарата КГБ СССР, было бы верхом цинизма это отрицать. Но относительно "каждого второго" Петрова сознательно преувеличивала.

Наталья Петрова и Серуш Бабек. Фото: www.tvc.ru

Петрова, работая во внешнеторговом объединении "Союзпушнина", не могла не знать, что ее деятельность находится под контролем органов госбезопасности. Как правило, в кадровом аппарате таких организаций и в их первых отделах, через которые осуществлялась секретная переписка, работали отставники из КГБ, бдительно следившие за соблюдением установленных правил. При контактах с иностранцами требовался официальный отчет. Внеслужебные связи с иностранцами строго наказывались увольнением и внесением соответствующей информации в данные госбезопасности.

Кроме того, каждую внешнеторговую организацию официально курировал офицер одного из подразделений госбезопасности, который при необходимости проводил выборочные беседы с персоналом и вербовал среди них агентуру для поддержания контрразведывательного режима в организации. Знание этой стороны деятельности КГБ и послужило основанием для заявления Натальи Петровой, что "каждый второй советский человек стучал в органы".

В указанном интервью она также отметила, что заключение ею брака с иностранцем "давало ей право беспрепятственного выезда за границу". Посмотрим, как в действительности обстояло дело с выездом за границу в советские времена.

Предыдущая часть опубликована 18 декабря. Следующая выйдет 1 января 2020 года.