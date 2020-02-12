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Зеленский заявил, что Россия хочет восстановления СССР, а без Украины ей это не удастся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть вполне осознает стратегические намерения Кремля. Он считает, что восстановить отношения между Украиной и РФ под силу только будущим поколениям.

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Зеленский: Если у нас мир, то давай говорить о прагматических отношениях
Зеленский: Если у нас мир, то давай говорить о прагматических отношениях
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", обнародованном 11 февраля, заявил, что понимает планы РФ.

"Что хочет Россия, нам всем понятно. Россия говорит о восстановлении Советского Союза, уже в современном, капитализированном, менее коммунистическом мире. То есть речь идет об увеличении территорий, или "возвращении" территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза", – отметил Зеленский.

Говоря о восстановлении отношений между двумя странами, он предположил, что это возможно уже для будущих поколений.

"Время лечит раны. Для нынешнего поколения, я думаю, это самое сложное... Но Россия может сама этот вопрос сегодня начать решать. Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматических отношениях. И вот в этой прагматике и будут отношения между людьми, когда не будет войны. То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут: окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматические экономические отношения", – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, СССР, Владимир Зеленский, президент
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