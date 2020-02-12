Порошенко: Зеленский может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под "Минск"

Пятый президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что документы о Минских соглашениях, за которые его вызывают на допрос в Госбюро расследований, подписал и президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом дела о Минских соглашениях, которым занимается Государственное бюро расследований (ГБР).

Такое мнение пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко выразил в опубликованной 12 февраля статье для "Украинской правды".

"Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше – больше: в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются "Минском" (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под "Минск")", – написал пятый президент.

По его словам, альтернативы "Минску" так и не предложили, "потому что ее нет и теперь, когда пространство для маневра в Украине значительно шире".

"Никогда не идеализировал и не идеализирую "Минск". И никому не желал бы оказаться в таких обстоятельствах, которые были в феврале 2015 года. Не имея ресурса одолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатически и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта", – объяснил Порошенко.

10 декабря 2019 года стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Пятого президента неоднократно вызывали на допросы по ряду уголовных производств.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. Во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. "Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – "ГОРДОН") окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен", – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никакие изменения в Минские соглашения вноситься не будут.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с "экспертами" из "ЛДНР".