"Путешествуем по миру, пользуясь возможностями, предоставленным нам трудом и настойчивостью Порошенко". Ирина Луценко показала внучку и снимки отдыха с мужем

Экс-нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко по случаю своего дня рождения обнародовала семейные снимки, среди которых – фото ее внучки Александры и супруга, Юрия Луценко.

Ирина Луценко: Чувствую себя на 25: живу в свободной стране, люблю прекрасного мужчину, пою и наслаждаюсь семьей Фото: Ірина Луценко / Facebook

Экс-нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко в свой день рождения, 7 февраля, на странице в Facebook обнародовала подборку снимков.

"Чувствую себя на 25: живу в свободной стране, люблю прекрасного мужчину, пою и наслаждаюсь семьей. Путешествуем по миру, пользуясь возможностями, предоставленным нам трудом и настойчивостью Порошенко и нашей команды, а все остальное – опыт, борьба, старания, ошибки и мой перфекционизм", – написала она.

Луценко поблагодарила своих коллег за прожитые годы.

"А врагов и завистников благодарю, что дали возможность еще острее понять и оценить мои результаты, еще больше уважать наших друзей, любить свою семью. Вы сделали меня более уверенной и сильной. Главное, что мы впереди! Все у нас в Украине будет хорошо! Мы свободные люди, и судьба нас бережет!" – добавила Луценко.

Внучка Александра родилась 22 июля 2018 года, о чем Ирина Луценко сообщала в Facebook.

Супруг Ирины Луценко – экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Ирина Луценко родилась 7 февраля 1966 года в Дубно Ровенской области. Она депутат Верховной Рады Украины VII, VIII и IX созывов. Была представителем президента Украины в Верховной Раде Украины с 3 апреля 2017 года по 17 мая 2019 года.