Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В России предложили закрепить в конституции неприкосновенность экс-президентов

По мнению главы Союза женщин РФ Екатерины Лаховой, неприкосновенность позволит гарантировать независимость деятельности президента.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России предложили внести в конституцию позицию о неприкосновенности экс-президентов
В России предложили внести в конституцию позицию о неприкосновенности экс-президентов
Фото: duma.gov.ru

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ предложила закрепить в законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий. Такое предложение внесла председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова, сообщает "РИА Новости".

Лахова отметила, что президент "принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику". Она добавила, что именно принцип неприкосновенности президента, закрепленный в конституции, позволяет ему это осуществлять.

Но данная конституционная норма, по мнению Лаховой, должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия, чтобы гарантировать независимость деятельности президента.

Сейчас неприкосновенность экс-президента РФ закреплена в федеральном законе. Согласно ему, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные во время исполнения полномочий президента. Бывшего президента РФ также нельзя задержать, арестовать, обыскать или допросить в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента.

При этом экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Екатерина Лахова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Нардеп от "Слуги народа" Кинзбурская пришла в Раду с сумкой стоимостью 62,7 тыс. грн
Нардеп от "Слуги народа" Кинзбурская пришла в Раду с сумкой стоимостью 62,7 тыс. грн
Melovin прокомментировал причины открытого конфликта с Джамалой
Melovin прокомментировал причины открытого конфликта с Джамалой
Дублершу Кидман расстреляли в США вместе с мужем
Дублершу Кидман расстреляли в США вместе с мужем
  "Зеленый Рыцарь". Вышел тизер фильма с Петелем и Викандер. Видео
  "Зеленый Рыцарь". Вышел тизер фильма с Петелем и Викандер. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS