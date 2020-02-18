В России предложили закрепить в конституции неприкосновенность экс-президентов

По мнению главы Союза женщин РФ Екатерины Лаховой, неприкосновенность позволит гарантировать независимость деятельности президента.

В России предложили внести в конституцию позицию о неприкосновенности экс-президентов Фото: duma.gov.ru

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ предложила закрепить в законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий. Такое предложение внесла председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова, сообщает "РИА Новости".

Лахова отметила, что президент "принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику". Она добавила, что именно принцип неприкосновенности президента, закрепленный в конституции, позволяет ему это осуществлять.

Но данная конституционная норма, по мнению Лаховой, должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия, чтобы гарантировать независимость деятельности президента.

Сейчас неприкосновенность экс-президента РФ закреплена в федеральном законе. Согласно ему, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные во время исполнения полномочий президента. Бывшего президента РФ также нельзя задержать, арестовать, обыскать или допросить в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента.

При этом экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления.