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03 февраля, 2020
 
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"Может, ну ее в п...зду?". Шнуров высказался о предложении патриарха Кирилла упоминать Бога в конституции

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме рассказал о последствиях, которые может повлечь предложение патриарха РПЦ Кирилла упоминать Бога в конституции.

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Шнуров: Все начнут друг с другом сраться. Атеистов на костер! Дай бог, обойдется, братцы,Без насилия сестер
Шнуров: Все начнут друг с другом сраться. Атеистов на костер! Дай бог, обойдется, братцы,Без насилия сестер
Фото: shnurovs / Instagram

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение, написанное после предложения патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла внести в конституцию России упоминание о Боге.

"По закону, значит, строго,
Точно, чтобы "сто из ста"
Кого пишем? Просто Бога
Или, может быть, Христа?
Как же быть тогда с Аллахом?
С Буддой, ой, в конце концов,
Для кого-то он милаха,
А не боги их отцов.
С Кришной, Макаронным Монстром
(Я как раз его святой)
Тема может выйти острой
До последней запятой.
Все начнут друг с другом сраться.
Атеистов на костер!
Дай бог, обойдется, братцы,
Без насилия сестер.
Кровушкой зальется травка,
Цой уж спел нам про звезду.
Вот далась вам та поправка?
Может, ну ее в п...зду?" – написал Шнуров.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что упоминание о Боге следует внести в конституцию РоссииНеобходимость внесения Бога в преамбулу конституции Кирилл обосновал тем, что в него верит "большинство российских граждан", причем не только с православной верой.

Теги: патриарх Кирилл, Сергей Шнуров
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