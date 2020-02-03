"Может, ну ее в п...зду?". Шнуров высказался о предложении патриарха Кирилла упоминать Бога в конституции

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме рассказал о последствиях, которые может повлечь предложение патриарха РПЦ Кирилла упоминать Бога в конституции.

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение, написанное после предложения патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла внести в конституцию России упоминание о Боге.

"По закону, значит, строго,

Точно, чтобы "сто из ста"

Кого пишем? Просто Бога

Или, может быть, Христа?

Как же быть тогда с Аллахом?

С Буддой, ой, в конце концов,

Для кого-то он милаха,

А не боги их отцов.

С Кришной, Макаронным Монстром

(Я как раз его святой)

Тема может выйти острой

До последней запятой.

Все начнут друг с другом сраться.

Атеистов на костер!

Дай бог, обойдется, братцы,

Без насилия сестер.

Кровушкой зальется травка,

Цой уж спел нам про звезду.

Вот далась вам та поправка?

Может, ну ее в п...зду?" – написал Шнуров.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что упоминание о Боге следует внести в конституцию России. Необходимость внесения Бога в преамбулу конституции Кирилл обосновал тем, что в него верит "большинство российских граждан", причем не только с православной верой.