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"Запрос у так называемого народа". Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что "в данной конфигурации" Госдумы РФ для него как политика места нет.

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Шнуров не исключает, что станет политиком
Шнуров не исключает, что станет политиком
Фото: shnurovs / Instagram

Российский музыкант Сергей Шнуров не исключает, что может заняться политикой. Об этом он заявил 26 января в Москве агентству "РИА Новости".

По его словам, одним из условий для этого должен быть "запрос у так называемого народа", которому он сможет "причинить какое-то добро".

Музыкант подчеркнул, что это станет его решением, а не кого-то "в каких-то кабинетах".

Шнуров считает, что "в данной конфигурации" Государственной Думы РФ места для него нет.

10 января "Медуза" со ссылкой на источники сообщила, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий "для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората". В качестве лидера одной из партий, которую "пустят в Госдуму", рассматривается, по данным издания, Шнуров.

Теги: Россия, Госдума, политика, Сергей Шнуров, музыкант
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