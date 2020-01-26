"Запрос у так называемого народа". Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что "в данной конфигурации" Госдумы РФ для него как политика места нет.

Российский музыкант Сергей Шнуров не исключает, что может заняться политикой. Об этом он заявил 26 января в Москве агентству "РИА Новости".

По его словам, одним из условий для этого должен быть "запрос у так называемого народа", которому он сможет "причинить какое-то добро".

Музыкант подчеркнул, что это станет его решением, а не кого-то "в каких-то кабинетах".

Шнуров считает, что "в данной конфигурации" Государственной Думы РФ места для него нет.

10 января "Медуза" со ссылкой на источники сообщила, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий "для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората". В качестве лидера одной из партий, которую "пустят в Госдуму", рассматривается, по данным издания, Шнуров.