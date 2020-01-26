"Запрос у так называемого народа". Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Российский музыкант Сергей Шнуров не исключает, что может заняться политикой. Об этом он заявил 26 января в Москве агентству "РИА Новости".
По его словам, одним из условий для этого должен быть "запрос у так называемого народа", которому он сможет "причинить какое-то добро".
Музыкант подчеркнул, что это станет его решением, а не кого-то "в каких-то кабинетах".
Шнуров считает, что "в данной конфигурации" Государственной Думы РФ места для него нет.
10 января "Медуза" со ссылкой на источники сообщила, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий "для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората". В качестве лидера одной из партий, которую "пустят в Госдуму", рассматривается, по данным издания, Шнуров.