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Кремль намерен создать в России около 10 новых партийных проектов – СМИ

Среди новых партийных проектов, которые в 2021 году могут участвовать в выборах в Госдуму РФ, "Медуза" назвала политсилы, которые связывают с World of tanks, музыкантом Сергеем Шнуровым и журналистом Юрием Дудем.

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В РФ зарегистрировано 53 партии
В РФ зарегистрировано 53 партии
Фото: ЕРА

В администрации президента России намерены создать новые партии. Об этом 10 января сообщила "Медуза".

"Всего администрация президента намерена создать около десятка новых партийных проектов. Для части из них придумана идеология, но пока не подобрано название и руководители. У других... уже есть и имя, и лидеры, и очерченная политическая позиция. Более того, чиновники региональных администраций помогают им в создании отделений", – пишет издание.

По информации "Медузы", большая часть новых партий "нужна для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората".

"Две-три новые партии пустят в парламент. Кремлевские чиновники хотели бы видеть в качестве новых оппозиционных лидеров [журналиста] Юрия Дудя и [музыканта] Сергея Шнурова. ...В Кремле рассчитывают, что в выборах в Госдуму примут участие несколько новых лояльных власти партий. Их созданием и раскруткой занимается внутриполитический блок администрации президента. Один из таких проектов – "Партия прямой демократии", о создании которой объявил директор по продукту World of tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров", – говорится в материале.

Издание объясняет, что партии, которые осенью 2020 года на выборах в региональные парламенты РФ пройдут хотя бы в один из них, получат право выдвигаться в Госдуму в 2021 году без сбора 200 тыс. подписей.

По состоянию на декабрь 2019 года в минюсте РФ зарегистрировано 53 партии.

Теги: Россия, выборы, Кремль, Госдума, Сергей Шнуров, минюст РФ, World of tanks, Юрий Дудь, партия
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