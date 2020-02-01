Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в конституцию России

Патриарх Русской православной церкви Кирилл считает, что Бога необходимо вписать в конституцию РФ, потому что в него верит большинство россиян.

Кирилл призвал молиться, чтобы Бога вписали в конституцию Фото: patriarchia.ru

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что упоминание о Боге следует внести в конституцию России. Об этом он сказал 1 февраля в Москве, информирует "РИА Новости".

По словам патриарха, чтобы Бога вписали в основной закон страны, нужно "молиться, трудиться".

Необходимость внесения Бога в преамбулу конституции Кирилл обосновал тем, что в него верит "большинство российских граждан", причем не только с православной верой.

Глава РПЦ отметил, что Бог упоминается в гимне России, поэтому Бог может присутствовать и в конституции страны.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля. Часть поправок, предложенных рабочей группой, может рассмотреть профильный комитет парламента, в таком случае они получат шанс быть учтенными, отмечает "Коммерсантъ".