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Патриарх РПЦ Кирилл запретил архиереям присутствовать на отпевании экс-спикера Чаплина – журналист

Бывший главный редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин заявил, что некоторые архиереи Русской православной церкви тайно приезжали на отпевание экс-спикера РПЦ, протоиерея Всеволода Чаплина 29 января из-за запрета патриарха Кирилла.

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Чаплин умер 26 января
Чаплин умер 26 января
Фото: Vsevolod Chaplin / Facebook

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил архиереям посещать отпевание экс-спикера РПЦ, протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший главный редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин.

"То, что патриарх Кирилл не приехал даже попрощаться со своим ближайшим помощником, который долгие годы исправлял его косяки и придумывал за него все, что только можно придумать, говорит о патриархе очень красноречиво: он человек религиозный, но не христианин. Прощать не умеет, примириться не хочет. А если к этому добавить еще и то, что патриарх не захотел никак помочь с похоронами и запретил своим викариям даже появляться на отпевании отца Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии), то к сказанному выше придется добавить: патриарх Кирилл – человек бессердечный и злопамятный", – написал Чапнин.

https://www.facebook.com/chapnin/posts/10212923596363507

На отсутствие высокопоставленных церковников на службе обратило также внимание издание "Ахилла"

"В отпевании участвовало множество духовенства, но нет ни одного архиерея", – говорится в сообщении.

Чаплин был знаком с Кириллом с юности, был рукоположен им в священники в 1992 году и долгие годы был его заместителем в отделе внешних церковных сношений и спичрайтером. Он был снят с этой должности решением Синода 24 декабря 2015 года. Сам Чаплин объяснял свою отставку разногласиями с патриархом Кириллом.

Всеволод Чаплин скончался 26 января.

Теги: РПЦ, патриарх Кирилл, Всеволод Чаплин, церковь, запрет, похороны
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