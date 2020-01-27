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27 января, 2020
 
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"Теперь глашатай п...здеца кто, вместо Чаплина? Другой?". Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался о смерти экс-спикера Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Всеволода Чаплина, отметив, что его вызвало начальство в небесный кабинет.

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Шнуров: Призвал господь к себе раба с фамилией комичной Чаплин
Шнуров: Призвал господь к себе раба с фамилией комичной Чаплин
Фото: shnurovs / Instagram

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение, написанное на смерть экс-спикера Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Всеволода Чаплина.

"Призвал господь к себе раба
С фамилией комичной Чаплин.
Закончилась его судьба,
И время вытекло до капли.
Желал расправ, где видел грех,
И угрожал он божьей карой.
Был он не то, чтоб очень старый,
Но умер все же раньше тех,
Кому грозил он смертью лютой.
Что прошлое уж ворошить,
Почтят его в тиши минутой,
И дальше побегут грешить.
Теперь глашатай п...здеца
Кто, вместо Чаплина? Другой?
Он сможет сварочной дугой
Метафор зажигать сердца?
Да, он ушел, не попрощался.
Был, был, а вот уже и нет.
Короче, вызвало начальство,
К себе в небесный кабинет", – написал Шнуров.

Всеволод Чаплин скончался 26 января.

Чаплин был спикером РПЦ с 2009-го до конца 2015 года. В 2015 году он утверждал, что российские военные выполняют в Украине "миротворческую миссию", а российскую военную операцию в Сирии называл "священной борьбой". В апреле 2018-го Чаплин заявил, что Россия должна потребовать за отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада согласие стран Запада на захват РФ части Украины, как это было в Крыму.

В январе 2019 года священник, выступая в Москве на митинге против передачи Россией Курильских островов Японии, заявил, что РФ "слишком долго отступала".

Теги: Всеволод Чаплин, Сергей Шнуров
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