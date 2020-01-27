"Теперь глашатай п...здеца кто, вместо Чаплина? Другой?". Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался о смерти экс-спикера Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Всеволода Чаплина, отметив, что его вызвало начальство в небесный кабинет.

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение, написанное на смерть экс-спикера Русской православной церкви (РПЦ) протоиерея Всеволода Чаплина.

"Призвал господь к себе раба

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой.

Был он не то, чтоб очень старый,

Но умер все же раньше тех,

Кому грозил он смертью лютой.

Что прошлое уж ворошить,

Почтят его в тиши минутой,

И дальше побегут грешить.

Теперь глашатай п...здеца

Кто, вместо Чаплина? Другой?

Он сможет сварочной дугой

Метафор зажигать сердца?

Да, он ушел, не попрощался.

Был, был, а вот уже и нет.

Короче, вызвало начальство,

К себе в небесный кабинет", – написал Шнуров.

Всеволод Чаплин скончался 26 января.

Чаплин был спикером РПЦ с 2009-го до конца 2015 года. В 2015 году он утверждал, что российские военные выполняют в Украине "миротворческую миссию", а российскую военную операцию в Сирии называл "священной борьбой". В апреле 2018-го Чаплин заявил, что Россия должна потребовать за отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада согласие стран Запада на захват РФ части Украины, как это было в Крыму.

В январе 2019 года священник, выступая в Москве на митинге против передачи Россией Курильских островов Японии, заявил, что РФ "слишком долго отступала".