Умер экс-спикер РПЦ Чаплин, который говорил, что "Крыма мало", и призывал к захвату Украины

По словам прихожан храма Феодора Студита, бывшему спикеру Русской православной церкви (РПЦ) протоиерею Всеволоду Чаплину стало плохо, когда он сидел на лавочке возле церкви, а приехавшая через 15 минут скорая констатировала смерть.

Экс-спикер Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января. Об этом "Интерфаксу" сообщили очевидцы, ТАСС получило подтверждение в пресс-службе храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем.

По словам прихожанина храма Феодора Студита Александра Петрунько, экс-спикер РПЦ умер примерно в 16.30. 51-летний Чаплин сидел на лавочке возле церкви, священнику "вдруг стало плохо, он упал и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", рассказал мужчина.

Чаплин был спикером РПЦ с 2009-го до конца 2015 года. В 2015 году он утверждал, что российские военные выполняют в Украине "миротворческую миссию", а российскую военную операцию в Сирии называл "священной борьбой". В апреле 2018-го Чаплин заявил, что Россия должна потребовать за отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада согласие стран Запада на захват РФ части Украины, как это было в Крыму.

В январе 2019 года священник, выступая в Москве на митинге против передачи Россией Курильских островов Японии, заявил, что РФ "слишком долго отступала".

"Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию", – говорил он.

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