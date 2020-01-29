"Радикально решить тему народонаселения". Патриарх Кирилл высказался за ограничение абортов в России

Россиян "не так много, как должно быть на просторах великой России", заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Он отметил, что нужно добиться "прогресса в искоренении абортов".

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл на парламентских встречах 28 января высказался за ограничение абортов в России, сообщает "Интерфакс".

По словам патриарха, за 10 лет можно увеличить население на 10 миллионов, если добиться "прогресса в искоренении абортов".

Он отметил, что "никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов".

Кирилл заявил, что не раз обращался к членам Совета Федерации РФ и другим представителям власти с призывом вывести аборты из обязательного медицинского страхования.

Патриарх добавил, что "огромные просторы страны, мощное экономическое развитие – все это требует большого количества людей", поэтому численность населения – одна из важных целей, которые стоят перед государством. По его словам, "она легко решается, как говорится, влет, если сократить на порядок количество абортов". Он подчеркнул, что россиян "не так много, как должно быть на просторах великой России".