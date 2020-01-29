Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Радикально решить тему народонаселения". Патриарх Кирилл высказался за ограничение абортов в России

Россиян "не так много, как должно быть на просторах великой России", заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Он отметил, что нужно добиться "прогресса в искоренении абортов".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Патриарх Кирилл: Огромные просторы страны все это требует большого количества людей
Патриарх Кирилл: Огромные просторы страны – все это требует большого количества людей
Фото: ЕРА

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл на парламентских встречах 28 января высказался за ограничение абортов в России, сообщает "Интерфакс".

По словам патриарха, за 10 лет можно увеличить население на 10 миллионов, если добиться "прогресса в искоренении абортов".

Он отметил, что "никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов".

Кирилл заявил, что не раз обращался к членам Совета Федерации РФ и другим представителям власти с призывом вывести аборты из обязательного медицинского страхования.

Патриарх добавил, что "огромные просторы страны, мощное экономическое развитие – все это требует большого количества людей", поэтому численность населения – одна из важных целей, которые стоят перед государством. По его словам, "она легко решается, как говорится, влет, если сократить на порядок количество абортов". Он подчеркнул, что россиян "не так много, как должно быть на просторах великой России".

Теги: Россия, патриарх Кирилл, церковь, аборт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
12-летняя дочь Йовович снялась для журнала Love
12-летняя дочь Йовович снялась для журнала Love
Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены
Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены
Артур Пирожков и Киркоров спели на празднике шестилетней YouTube-блогера Радзинской
Артур Пирожков и Киркоров спели на празднике шестилетней YouTube-блогера Радзинской
  "Глотай". Вышел трейлер фильма о женщине, глотающей различные предметы. Видео
  "Глотай". Вышел трейлер фильма о женщине, глотающей различные предметы. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS