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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

ЛГБТ-активистка Шарыгина об объединении "Ценности, достоинство, семья" в Раде: Пока в панику не впадаю. Наверное, до первого закона против абортов

Вице-президент харьковского женского объединения "Сфера", соорганизатор "ХарьковПрайда" и "КиевПрайда" Анна Шарыгина в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала, что активисты будут реагировать на законодательные инициативы созданного в Верховной Раде межфракционного объединения "Ценности, достоинство, семья".

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Шарыгина: Украине присущи ценности толерантности и уважения многообразия
Шарыгина: Украине присущи ценности толерантности и уважения многообразия
Фото: Anna Sharyhina / Facebook

Вице-президент харьковского женского объединения "Сфера", соорганизатор "ХарьковПрайда" и "КиевПрайда" Анна Шарыгина в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала, что не впадает в панику из-за создания в Верховной Раде межфракционного объединения "Ценности, достоинство, семья".

"Объединение в Верховной Раде может декларировать что угодно, что не противоречит законодательству и Конституции. Сама по себе инициатива какого-либо объединения еще не свидетельствует о наличии тех или иных ценностей. Если мы говорим о брачном равенстве, институте брака для представителей ЛГБТ, то он, на мой взгляд, полностью ложится в концепцию института семьи. Даже в самом ЛГБТ-сообществе идут дискуссии о том, нужно ли вообще развивать институт брака, который является очень патриархальным. Так, может быть, нардепы создали объединение, чтобы поддержать стремление представителей ЛГБТ к институту брака? В любом случае мы будем реагировать на их законодательные инициативы", – подчеркнула активистка.

Она отметила, что общество не может формироваться, отталкиваясь лишь от морали.

"Конечно, у меня тоже есть тревога. Я вижу, что все это строится вокруг какой-то христианской морали. Но мораль – это сложная философская категория, которая интерпретируется по-разному. На ней не может основываться общество. Даже если мы решим прислушаться к религии, то возникнет вопрос: а к какой именно? Поэтому во всем мире общество пришло к тому, что опираться нужно на закон, который более четко прописан. Но пока в панику я не впадаю. Наверное, до первого закона против абортов. А вообще, Украине присущи ценности толерантности и уважения многообразия. Это традиционные украинские ценности", – резюмировала Шарыгина.

17 января народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш сообщил, что в Верховной Раде создали межфракционное объединение "Ценности, достоинство, семья". В него вошло более 300 нардепов.

По словам Юраша, целью межфракционного депутатского объединения являются "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

Теги: Верховная Рада, ЛГБТ, Святослав Юраш, Анна Шарыгина
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