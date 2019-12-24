"Девиантное половое поведение". Горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-маршей

Запрет проведения ЛГБТ-маршей как "пропаганду различных видов девиантного полового поведения" в Ровно поддержали 36 из 42 депутатов городского совета. Глава правозащитной организации Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, что это решение является прямым нарушением прав и свобод человека.

Городской совет Ровно на заседании 24 декабря запретил проведение ЛГБТ-маршей. Проект решения, инициированный депутатом от фракции "Свобода" Олегом Карпяком, получил поддержку 36 голосов, сообщает "UA:Суспільне".

"Запретить на территории Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых маршей равенства, прайдов, фестивалей квир-культуры, проходящих в местах массового досуга семей с детьми", – сказано в проекте, который опубликовал сайт "ЧаРівне".

Фото: charivne.info

"UA:Суспільне" отмечает, что в ходе обсуждения текст документа не меняли.

Это решение также запрещает проведение публичных кампаний и мероприятий, которые "составляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

Авторы документа сослались на ст. 3 Семейного кодекса Украины, в которой говорится, что семья создается "на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным устоям общества".

Как пишет "ЧаРівне", недавно горсовет получил анонимное обращение о намерении провести 1 января в городе марш ЛГБТ-сообщества.

Глава правозащитной организации Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила в Facebook, что решение Ровенского горсовета является прямым нарушением прав и свобод человека.

"Ни одна из этих причин не имеет ни малейшего отношения к любым запланированным мирным мероприятиям, идея которых – защита прав и свобод человека, в том числе ЛГБТ-сообщества... Ни гомосексуальность, ни трансгендерность не являются болезнью или проявлениями "девиантного полового поведения", – подчеркнула она.

Покальчук призвала местных депутатов отменить это решение и "прекратить позорную дискриминацию людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Ст. 39 Конституции Украины предусматривает, что ограничение реализации права на мирные собрания может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка – с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.

Всего в состав горсовета Ровно входит 42 депутата.