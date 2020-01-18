В Раде создали межфракционное объединение, которое "будет защищать вечные ценности общества"

В Верховной Раде создали межфракционное объединение "Ценности, достоинство, семья". Об этом 17 января в Facebook рассказал инициатор и сопредседатель объединения, народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш.
"На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент", — написал он.
Целью межфракционного депутатского объединения, является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды", пояснил нардеп.
Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные "укреплять семейные ценности, принципы достойного общества и воспитания на основе семейных ценностей детей и молодежи", добавил Юраш.
Он анонсировал создание офиса объединения. Им будет руководить Александр Васюк.