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ПОЛИТИКА

В Раде создали межфракционное объединение, которое "будет защищать вечные ценности общества"

В состав межфракционного объединения "Ценности, достоинство, семья" решило войти более 300 народных депутатов, рассказал народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш.

Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные "укреплять семейные ценности"
Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные "укреплять семейные ценности"
Фото: Слуга Народу / Facebook

В Верховной Раде создали межфракционное объединение "Ценности, достоинство, семья". Об этом 17 января в Facebook рассказал инициатор и сопредседатель объединения, народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш.

"На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент", — написал он.

Целью межфракционного депутатского объединения, является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды", пояснил нардеп.

Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные "укреплять семейные ценности, принципы достойного общества и воспитания на основе семейных ценностей детей и молодежи", добавил Юраш.

Он анонсировал создание офиса объединения. Им будет руководить Александр Васюк.

https://www.facebook.com/sviatoslav.yurash/posts/3845813342125674

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, парламент, законопроект, семья, объединение
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