В Верховной Раде прошла церемония памяти жертв Холокоста

В Верховной Раде прозвучала поминальная молитва, присутствующие почтили память жертв Холокоста минутой молчания.

На церемонии памяти жертв Холокоста в Верховной Раде 16 января выступили посол Израиля в Украине Джоэль Лион и почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков. К присутствующим также обратились руководители Еврейского форума Украины, Ассамблеи национальностей Украины, Ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, сообщает информационное агентство сursorinfo.co.il.

"Сегодня мы с гордостью носим шестиконечную звезду Давида. Но не желтую звезду позора, а голубую звезду независимого еврейского государства, – сказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион. – Сегодня мы боремся с антисемитизмом во всем мире, мы приветствуем борьбу руководства Украины против антисемитизма. Уровень антисемитизма в Украине снизился за последний год на 75%!"

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков добавил, что Холокост стал возможным из-за равнодушия людей.

"Когда гитлеровцы поняли, что могут безнаказанно убивать, а люди не будут протестовать против этого, они воплотили свой страшный план, лишивший жизни более 6 млн евреев. Черствое сердце и безразличие к другим – это самое страшное, что может с нами случиться", – сказал он.

Фото: пресс-служба почетного консульства Государства Израиль в Западном регионе Украины

Вишняков отметил роль украинских праведников в спасении евреев: "Были в те времена и другие люди. Люди, которые стали эталоном человечности, – праведники народов мира. Они прятали еврейских детей, помогали евреям избежать смерти... Среди праведников народов мира – 2544 украинца. История дана нам для того, чтобы помнить ошибки и не допускать их в будущем".

В конце церемонии зажгли большие свечи. Прозвучала поминальная молитва, присутствующие почтили память жертв Холокоста минутой молчания.