Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА Актуально

В Верховной Раде прошла церемония памяти жертв Холокоста

В Верховной Раде прозвучала поминальная молитва, присутствующие почтили память жертв Холокоста минутой молчания.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков: Среди праведников народов мира 2544 украинца
Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков: Среди праведников народов мира – 2544 украинца
Фото: пресс-служба Почетного консульства Государства Израиль в Западном регионе Украины

На церемонии памяти жертв Холокоста в Верховной Раде 16 января выступили посол Израиля в Украине Джоэль Лион и почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков. К присутствующим также обратились руководители Еврейского форума Украины, Ассамблеи национальностей Украины, Ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, сообщает информационное агентство сursorinfo.co.il.

"Сегодня мы с гордостью носим шестиконечную звезду Давида. Но не желтую звезду позора, а голубую звезду независимого еврейского государства, – сказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион. – Сегодня мы боремся с антисемитизмом во всем мире, мы приветствуем борьбу руководства Украины против антисемитизма. Уровень антисемитизма в Украине снизился за последний год на 75%!"

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков добавил, что Холокост стал возможным из-за равнодушия людей.

"Когда гитлеровцы поняли, что могут безнаказанно убивать, а люди не будут протестовать против этого, они воплотили свой страшный план, лишивший жизни более 6 млн евреев. Черствое сердце и безразличие к другим – это самое страшное, что может с нами случиться", – сказал он.

Фото: пресс-служба Почетного консульства Государства Израиль в Западном регионе Украины
Фото: пресс-служба почетного консульства Государства Израиль в Западном регионе Украины

Вишняков отметил роль украинских праведников в спасении евреев: "Были в те времена и другие люди. Люди, которые стали эталоном человечности, – праведники народов мира. Они прятали еврейских детей, помогали евреям избежать смерти... Среди праведников народов мира – 2544 украинца. История дана нам для того, чтобы помнить ошибки и не допускать их в будущем".

В конце церемонии зажгли большие свечи. Прозвучала поминальная молитва, присутствующие почтили память жертв Холокоста минутой молчания.

Теги: Верховная Рада, Украина, Израиль, Холокост, Олег Вишняков, Джоэль Лион
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS