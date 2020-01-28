"Я могу быть и садо-, и мазо-, и гомо-, и гетеро-, и педо-, и некро-". Скончавшийся поп Чаплин и фантаст-извращенец Шмайер – это одно лицо

Жизнь Чаплина завершилась на лавочке возле его церкви примерно в 16.30. В этот же момент, в этом же самом месте скончался и Аарон Шмайер – писатель-фантаст, известный своими невероятными сексуальными фантазиями.

Аарон Шмайер писал о себе: "Вот я сюда пришло, я интерсексуал, я могу быть и садо-, и мазо-, и гомо-, и гетеро-, и педо-, и некро-". Его герои сладострастно примеряют лифчики и красят глаза. Такие фантазии много говорят об авторе. Очень мало кто знает, что поп Чаплин и фантаст-извращенец Шмайер – это одно и то же лицо. Чаплин под этим псевдонимом писал, публиковался и даже получал литературные премии.

Если РПЦ решится канонизировать образцового попа, интересно, на титулах его иконы будет значиться "Чаплин" или "Шмайер"?

Источник: Александр Невзоров / YouTube