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В РПЦ заявили, что Кирилл не запрещал архиереям посещать отпевание экс-спикера Чаплина – СМИ

По словам собеседника российского агентства "Интерфакс", информация о запрете патриарха Кирилла на участие епископата в отпевании экс-спикера Русской православной церкви Всеволода Чаплина является "измышлениями".

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Чаплин объяснял свою отставку разногласиями с патриархом Кириллом (на фото)
Чаплин объяснял свою отставку разногласиями с патриархом Кириллом (на фото)
Фото: EPA

Архиереям Русской православной церкви (РПЦ) не запрещали посещать отпевание экс-спикера РПЦ, протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом в комментарии "Интерфаксу" 30 января сказал источник в синодальном отделе по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

По словам собеседника, информация о запрете епископату участвовать в отпевании Чаплина является "измышлениями". Он заявил, что некоторые викарные архиереи из Москвы и епархиальные архиереи предпочли попрощаться с Чаплиным накануне, 29 января. Они не подтвердили какого-либо запрета, сказал источник.

30 января главный редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин заявил, что предстоятель РПЦ патриарх Кирилл запретил архиереям посещать отпевание Чаплина. Также, по словам журналиста, Кирилл не захотел никак помочь с похоронами экс-спикера РПЦ. Издание "Ахилла" сообщало, что в отпевании участвовало множество духовенства, но не было ни одного архиерея.

Всеволод Чаплин скончался 26 января. Он был знаком с Кириллом с юности, был рукоположен им в священники в 1992 году и долгие годы был его заместителем в отделе внешних церковных отношений и спичрайтером. Он был снят с этой должности решением Синода 24 декабря 2015 года. Сам Чаплин объяснял свою отставку разногласиями с патриархом Кириллом.

Теги: Россия, РПЦ, патриарх Кирилл, Всеволод Чаплин
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