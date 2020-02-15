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Нарусова назвала "фундаментальным нарушением" вынесение на референдум в РФ поправок к конституции пакетом

Член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова считает, что на всенародный референдум варианты поправок к конституции следует выносить двумя блоками – политическим и социальным.

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Нарусова считает, что происходит "принуждение к голосованию"
Нарусова считает, что происходит "принуждение к голосованию"
Фото: http://council.gov.ru/

Варианты поправок к российской конституции не следует выносить на всенародный референдум одним пакетом. Такое мнение на совещании в Совете Федерации РФ выразила 14 февраля сенатор Людмила Нарусова, сообщает "Московский комсомолец"

"Предлагается голосовать всем пакетом, как говорится, "шампунь и кондиционер в одном флаконе". Но ведь поправки очень разные. Кто будет возражать против индексации пенсий, против детских пособий? Несомненно, никто не будет. Но есть и важнейшие политические поправки, которые меняют конструкцию государственной власти. Обратите внимание на федеральный закон 1998 года, который прямо говорит, что поправки принимаются вместе, только если они взаимосвязаны", – сказала она.

По словам сенатора, "нужно голосовать раздельно, блоками – вот блок социальный, вот блок политический".

"И формулировать вопросы для голосования нужно именно так. Иначе происходит фундаментальное нарушение действующей конституции, принуждение к голосованию... Человек хочет проголосовать за социальный пакет, но его принуждают голосовать за все вместе", – считает Нарусова.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий.

Теги: Россия, Конституция, референдум, Людмила Нарусова, голосование, сенатор
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