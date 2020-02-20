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В России пенсионерка отправила Путину свою прибавку к пенсии

Пенсионерка из Челябинска Елена Карпеня заявила, что считает увеличение пенсии на один рубль оскорбительным. В качестве протеста она отправила свою прибавку президенту России Владимиру Путину.

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Российская пенсионерка возмутилась небольшой прибавке к пенсии в размере чуть более одного рубля
Российская пенсионерка возмутилась небольшой прибавке к пенсии в размере чуть более одного рубля
Фото: pixabay.com

Челябинская пенсионерка Елена Карпеня отправила президенту России Владимиру Путину прибавку к своей пенсии, которая составляет 1 рубль 10 копеек (39 украинских копеек). Об этом 18 февраля сообщил российское издание "74.ru".

Отмечается, что таким образом пенсионерка хотела выразить недовольство суммой, которую ей добавили в результате индексации пенсии. 

Подобную прибавку женщина назвала "оскорбительной" и добавила, что только за отправку денежного перевода ей пришлось заплатить 81 рубль (31 грн).

Издание пишет, что Карпеня сопроводила свой банковский перевод следующим сообщением: "Огромное спасибо за январскую индексацию (1 рубль) учитель 33 г. стажа".

В комментарии изданию изданию, женщина рассказала, что 33 года работала учителем английского и изначально ее пенсия была 7200 руб. (около 2700 грн), в декабре прошлого года – 9224 руб. (около 3500 грн), а в этом году – 9225 руб.

Пенсионерка отметила, что "лучше бы ничего не делали, чем так унижать людей".

На ситуацию отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нельзя на конкретном примере делать обобщения, пишет "Московский комсомолец".

Теги: Россия, Владимир Путин, пенсия
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