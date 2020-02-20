Великобритания и Грузия обвинили Россию в масштабной кибератаке

В министерстве иностранных дел Грузии считают, что целью атаки Генштаба вооруженных сил РФ была попытка подорвать нацбезопасность Грузии.

В Грузии обвинили Генштаб вооруженных сил РФ в кибератаке в 2019 году Фото: pixabay.com

Генеральный штаб вооруженных сил России в октябре прошлого года совершил масштабную кибератаку на сайты и сервера администрации президента Грузии, судебных органов и различных организаций. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Грузии. Также эту информацию обнародовала и пресс-служба МИД Великобритании.

Как сообщает грузинский МИД, целью кибератаки было подорвать национальную безопасность Грузии, нанести ущерб грузинскому населению, подорвать функционирование государственных органов, а также различных организаций.

"Кибератака была спланирована и проведена Генеральным управлением Генерального штаба вооруженных сил России в соответствии с расследованиями, проведенными грузинской стороной, и информацией, полученной в результате сотрудничества с международными партнерами", – говорится в сообщении.

В МИД Великобритании назвали подобные действия "безрассудными и дерзкими", а также пообещали продолжить работу над тем, чтобы разоблачать подобные кибератаки.

28 октября неизвестные хакеры разместили на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили фотографию бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили на фоне грузинского флага и с подписью I'll be back ("Я вернусь").

Кибератаки также были совершены и на другие сайты, среди которых сайты Тбилисского апелляционного и Зугдидского районного суда, городского собрания Батуми и мэрии, администрации Кутаиси, а также неправительственной организации "Фонд развития СМИ".

В результате кибератаки в грузинском сегменте интернета не работало до 2 тыс. сайтов.