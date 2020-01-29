Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Экс-замминистра энергетики времен Януковича экстрадировали из Грузии, суд арестовал его

Экс-заместителю министра энергетики и угольной промышленности времен беглого экс-президента Виктора Януковича присудили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВАКС избрал меру пресечения экс-чиновнику 28 января
ВАКС избрал меру пресечения экс-чиновнику 28 января
Фото: pixabay.com

Высший антикоррупционный суд Украины 28 января избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности времен беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщила в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

27 января экс-чиновника экстрадировали из Грузии. Ему присудили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн.

"Участники преступной группировки, в состав которой входил указанный экс-чиновник, в 2010–2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО "Укрнафта" (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз України") и ОАО "Укргазвидобування" (100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз України") по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение. Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд грн. Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2122333821203123

В марте 2017 года тогдашний руководитель украинской Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что в Грузии был арестован бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин. ГПУ расследовала уголовное производство в отношении Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией имуществом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвидобування" на общую сумму более 2 млрд грн. В Министерстве топлива и энергетики Кирюшин работал с июня 2009-го по март 2011 года.

Теги: Украина, Грузия, арест, НАК Нафтогаз, Укрнафта, залог, Укргазвидобування, антикоррупционная прокуратура, сжиженный газ, Высший антикоррупционный суд Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак
Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак
"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины
"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины
Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос
Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос
Самые ожидаемые смартфоны 2020
Самые ожидаемые смартфоны 2020 Актуально
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS