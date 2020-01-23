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ВАКС арестовал одного из фигурантов "дела Микитася"

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арестовать с альтернативой залога в 77 млн грн Вячеслава Мамрыша, который был заместителем экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася, однако суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с с правом внесения 6 млн грн залога, сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Суд удовлетворил ходатайство прокуроров частично
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров частично
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя президента госкорпорации "Укрбуд", которого подозревают в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму 81,635 млн грн, сообщила пресс-служба ВАКС. 

Подозреваемого арестовали до 14 февраля с правом внесения 6 млн грн залога. 

При условии внесения залога на него наденут электронный браслет. 

Имя подозреваемого в суде не назвали. Как сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, речь идет о Вячеславе Мамрыше, который был заместителем экс-директора "Укрбуда" Максима Микитася. 

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры проинформировала в Facebook, что прокуроры настаивали на аресте с альтернативой залога в 77 млн грн, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2112907055479133

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн. В деле также фигурируют гендиректор "Укрбуда" Олег Майборода, оценщик Алиса Грынчук и бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров. 

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства. 

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину, на него повторно надели электронный браслет

Теги: арест, залог, антикоррупционная прокуратура, Укрбуд, Максим Микитась, электронный браслет, суд, ВАКС
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