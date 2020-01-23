ВАКС арестовал одного из фигурантов "дела Микитася"

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арестовать с альтернативой залога в 77 млн грн Вячеслава Мамрыша, который был заместителем экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася, однако суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с с правом внесения 6 млн грн залога, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя президента госкорпорации "Укрбуд", которого подозревают в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму 81,635 млн грн, сообщила пресс-служба ВАКС.

Подозреваемого арестовали до 14 февраля с правом внесения 6 млн грн залога.

При условии внесения залога на него наденут электронный браслет.

Имя подозреваемого в суде не назвали. Как сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, речь идет о Вячеславе Мамрыше, который был заместителем экс-директора "Укрбуда" Максима Микитася.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры проинформировала в Facebook, что прокуроры настаивали на аресте с альтернативой залога в 77 млн грн, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн. В деле также фигурируют гендиректор "Укрбуда" Олег Майборода, оценщик Алиса Грынчук и бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.