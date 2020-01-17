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ДЕНЬГИ

Суд арестовал 247 млн грн на счетах банка Януковича-младшего

247 млн грн были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. Указанные деньги "Всеукраинского банка развития" сына беглого президента Александра Януковича находились на счетах "Международного инвестиционного банка".

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Суд принял решение передать эти средства в управление АРМА
Суд принял решение передать эти средства в управление АРМА
Фото: pixabay.com

13 января суд наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн "Всеукраинского банка развития" сына беглого экс-президента Украины Александра Януковича, которые находились на счетах "Международного инвестиционного банка". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

16 января суд принял решение передать эти средства в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) и обязал "Международный инвестиционный банк" перечислить их на счета АРМА.

"Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича", – напомнили в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что на данный момент изучают вопрос законности размещения средств "Всеукраинского банка развития" на счетах "Международного инвестиционного банка" и устанавливают причастных к этому решению.

27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес "Всеукраинский банк развития" Александра Януковича к категории неплатежеспособных. В марте 2015-го Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании "Экосипан".

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным и он потерял право собственности на 100% акций.

Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники Главного следственного управления МВД Украины арестовали 2,6 млрд грн на депозитных счетах ВБР.

Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств физических лиц во "Всеукраинском банке развития". 

В ноябре 2018 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что работники ВБР Александра Януковича снимали со счетов миллиарды гривен наличными в принадлежащем тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко "Международном инвестиционном банке".

Теги: Виктор Янукович, Александр Янукович, арест, Всеукраинский банк развития, деньги, Международный инвестиционный банк, АРМА, суд
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