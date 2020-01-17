Суд арестовал 247 млн грн на счетах банка Януковича-младшего

13 января суд наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн "Всеукраинского банка развития" сына беглого экс-президента Украины Александра Януковича, которые находились на счетах "Международного инвестиционного банка". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
16 января суд принял решение передать эти средства в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) и обязал "Международный инвестиционный банк" перечислить их на счета АРМА.
"Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича", – напомнили в Офисе генпрокурора.
Там добавили, что на данный момент изучают вопрос законности размещения средств "Всеукраинского банка развития" на счетах "Международного инвестиционного банка" и устанавливают причастных к этому решению.
27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес "Всеукраинский банк развития" Александра Януковича к категории неплатежеспособных. В марте 2015-го Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании "Экосипан".
14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным и он потерял право собственности на 100% акций.
Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники Главного следственного управления МВД Украины арестовали 2,6 млрд грн на депозитных счетах ВБР.
Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств физических лиц во "Всеукраинском банке развития".
В ноябре 2018 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что работники ВБР Александра Януковича снимали со счетов миллиарды гривен наличными в принадлежащем тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко "Международном инвестиционном банке".