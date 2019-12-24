Сарган о переаттестации в ГПУ: Дело Януковича о госизмене готовят к "сливу" в апелляции

В ходе переаттестации из ГПУ уволены следователь по делу Януковича Вадим Приймачок и прокурор по делу торнадовцев Иван Пузыревский. Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что увольнение прокуроров означает, что дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича готовят к "сливу" в апелляции.

В ходе переаттестации из ГПУ уволены следователь по делу Януковича Вадим Приймачок и прокурор по делу торнадовцев Иван Пузыревский. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Не прошел "собеседование" (беру в кавычки сознательно) Вадим Приймачок, следователь по делу Януковича о госизмене, следователь по всем крымским делам (военное направление). Именно он объявлял подозрения всем чиновникам из РФ и судьям Конституционного суда РФ. Именно он вместе с несколькими другими прокурорами военной прокуратуры объявлен в розыск решением россуда, заочно арестован в РФ за деятельность в пользу Украины. Именно он отвечал за подготовку материалов для МИД по делам против России в международных судах. Именно он лично готовил и формировал доказательства для украинского МИД, чтобы доказать: Россия – агрессор. И что? А его уволили "реформаторы", – написала она.

По словам Сарган, также уволен прокурор Иван Пузыревский.

"Второй прокурор по делу торнадовцев, который был в этом деле от начала и до конца вместе с другим прокурором. И в первой инстанции, и в апелляции эти прокуроры доказали, что торнадовцы должны нести наказание за те преступления, которые совершали на территории АТО. Ребята из военной прокуратуры выдержали все унижения, обливание мочой и говном прямо на судебных заседаниях. Но довели дело до приговоров преступникам. И что? Его уволили "реформаторы", – продолжила она.

Сарган отметила, что есть "еще одно важное дело", которое слушалось в Оболонском райсуде.

"И несмотря на затягивание и попытки срыва процесса со стороны адвокатов, прокуроры довели до приговора – 13 лет президенту-беглецу Януковичу. Сейчас руками новых руководителей и кураторов дело готовят к "сливу" в апелляции", – заявила она.

О своем увольнении из ГПУ Приймачок 24 декабря сообщил изданию "theБабель".Он не прошел третий этап переаттестации – собеседование. Прокурор намерен обжаловать свое увольнение в суде.

25 сентября вступил в силу закон Украины о реформировании прокуратуры. Он сокращает максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательными условиями для кандидата, который претендует на должность генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Аттестация сотрудников украинской прокуратуры, согласно принятому закону, пройдет в три этапа. Она стартовала 27 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2020-го, сообщали в ГПУ.

Первую волну переаттестации прошло 610 прокуроров Генпрокуратуры из 1339.