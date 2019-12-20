Первую волну аттестации в ГПУ прошло 610 прокуроров из 1339

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак сообщил, что 729 прокуроров Генпрокуратуры неуспешно прошли переаттестацию.

Первую волну переаттестации прошло 610 прокуроров Генпрокуратуры из 1339. Об этом 20 декабря в Facebook сообщил заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

Он подчеркнул, что во время первой волны переаттестацию согласились пройти 1339 прокуроров. После проведения анонимных тестов на знание законодательства и общие способности их осталось 769.

"Почти три недели длился третий этап – собеседования с прокурорами на предмет соблюдения прокурорской этики, добропорядочности и соответствия стиля жизни задекларированным доходам. Сегодня есть окончательная цифра – количество людей, прошедших эти испытания. Их 610. Таким образом, неуспешно прошли аттестацию 729 человек", – рассказал Чумак.

Он подчеркнул, что это 55,5% от стартового количества.

"Заметьте, при этом прокуроры продолжали ходить в суды, участвовать в следственных действиях, объявлять подозрения и передавать дела по подследственности. Ни один коррупционный скандал не стал предметом исследования общества, потому что никто не смог "договориться" или "купить" себе место в будущей прокуратуре. А ушли такие небедные и известные всей стране люди", – добавил заместитель генпрокурора.

Проект закона о реформировании прокуратуры подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября. Рада приняла этот проект закона во втором чтении и в целом 19 сентября. Закон частично вступил в силу 25 сентября.

Закон сокращает максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательными условиями для кандидата, который претендует на должность генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Аттестация сотрудников украинской прокуратуры, согласно принятому закону, пройдет в три этапа. Она стартовала 27 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2020-го, сообщали в ГПУ.