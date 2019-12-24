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Следователь ГПУ по делу Януковича сообщил, что его собираются уволить

Следователь Генпрокуратуры в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича Вадим Приймачок не прошел собеседование во время переаттестации в ГПУ.

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Переаттестацию прошли 610 прокуроров ГПУ из 133
Переаттестацию прошли 610 прокуроров ГПУ из 133
Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook

Следователь по особо важным делам Вадим Приймачок, который занимался делом о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, должен будет уволен из Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Об этом он сообщил 24 декабря изданию "theБабель".

Приймачок прошел только первый и второй этапы переаттестации в ГПУ – анонимное тестирование на знание и умение применять закон и осуществлять полномочия прокурора, а также тестирование на способности и навыки с использованием компьютерной техники.

Третий этап, собеседование, он не прошел.

Приймачок заявил, что собирается обратиться в суд.

"Я обязательно буду оспаривать все действия и решения, связанные с прохождением собеседования и последующим увольнением", – сказал следователь.

25 сентября вступил в силу закон Украины о реформировании прокуратуры. Он сокращает максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательными условиями для кандидата, который претендует на должность генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Аттестация сотрудников украинской прокуратуры, согласно принятому закону, пройдет в три этапа. Она стартовала 27 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2020-го, сообщали в ГПУ.

Первую волну переаттестации прошло 610 прокуроров Генпрокуратуры из 1339.

Теги: Виктор Янукович, Украина, прокуратура, Генпрокуратура, ГПУ, увольнение, реформа, следователь
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