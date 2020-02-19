Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Путин хотел заблокировать трансатлантическую интеграцию Грузии, жесткая риторика Саакашвили заострила агрессию – Волкер

Президент РФ Владимир Путин "крайне раздраженно" реагировал на риторику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волкер (на фото): Саакашвили сделал много хорошего для своего государства
Волкер (на фото): Саакашвили сделал много хорошего для своего государства
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В 2008 году российская агрессия против Грузии заострилась в том числе из-за раздражения на тот момент главы российского правительства Владимира Путина риторикой на то время президента Грузии Михаила Саакашвили.

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.

"Считаю, что Саакашвили сделал много хорошего для своей страны, провел немало реформ, он эффективно выстраивал отношения с США и Западом. Однако Путин крайне раздраженно реагировал на жесткую риторику, которую Саакашвили избрал в отношении него – даже не просто раздраженно, а агрессивно. Конечно, риторика не стала именно той причиной, почему Путин напал на Грузию. Он хотел заблокировать ее трансатлантическую интеграцию. И хотя российская агрессия имела свою причину, ее дополнительно заострила риторика грузинских властей. Все это сделало невозможными любые российско-грузинские отношения", – сказал он.

Дипломат отметил, что "нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией".

"Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии", – отметил Волкер.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.

Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. Контакты между странами осуществляются при помощи МИД Швейцарии с 2009 года.

Саакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года, а также с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Михаил Саакашвили, война, российская агрессия, Курт Волкер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда
Роналду показал, как возобновляет силы с помощью льда
Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"
Натали Портман написала детскую книгу без "тестостерона"
Brit Awards 2020 назвала победителей
Brit Awards 2020 назвала победителей
  No Time To Die. Билли Айлиш впервые вживую исполнила саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  No Time To Die. Билли Айлиш впервые вживую исполнила саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS