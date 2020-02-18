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"Пусть он быстрее умрет!" В России врач отказалась принять ВИЧ-позитивного пациента

По словам правозащитников, терапевт больницы в Ныробе Пермского края утверждала, что обратившийся к ней за препаратами мужчина с диагнозом ВИЧ может заразить всех находящихся в помещении.

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Терапия людям с ВИЧ обычно назначается пожизненно
Терапия людям с ВИЧ обычно назначается пожизненно
Фото: ЕРА

В Ныробе Пермского края РФ освободившийся из колонии осужденный с позитивным ВИЧ-статусом обратился в поликлинику за препаратами, которые назначены ему пожизненно. Однако местный терапевт вместо консультации разгласила диагноз пациента всем посетителям с криком: "Вы нас всех перезаражаете!" Об этом сайту 59.ru рассказала член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Прикамье Анна Каргапольцева, которая сопровождала мужчину.

Инцидент произошел 17 февраля.

"Мы отвели его в местную поликлинику узнать, как получать препараты для терапии от ВИЧ по месту временного проживания, – сообщила Каргапольцева. – Услышав вопрос, терапевт с криками: "Немедленно отойдите от стола! У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!" – убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала: "Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают... А этот пускай быстрее умрет".

От Ныроба до ближайшего специализированного центра – 400 км, а мужчина находится под админнадзором, что ограничивает его передвижения, пояснила правозащитница.

"Мы, как цивилизованные люди, пошли консультироваться к местным врачам, но как реагировать на это врачебное мракобесие? Как уберечь доверившегося нам больного человека от такого отношения врачей? Это ведь было разглашение врачебной тайны", – сказала она.

В 2018 году количество людей с диагнозом ВИЧ в России превысило 1 миллион, сообщало РБК.

Теги: Россия, правозащитники, лекарства, больница, ВИЧ, Пермский край
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