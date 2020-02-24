Разведка США считает, что Россия будет помогать сенатору Сандерсу на выборах президента

Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, лидирующий на праймериз Демократической партии, посоветовал России "держаться подальше от выборов" президента США.

Сандерс заявил, что ему все равно, кого Путин хочет видеть президентом США Фото: EPA

Американская разведка предупредила сенатора-демократа Берни Сандерса, который борется за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, что Россия "будет пытаться помочь его президентской кампании". Об этом 21 февраля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Информацию о том, что его предупреждали о возможном вмешательстве России, также подтвердил сам Сандерс. По его словам, этот разговор состоялся около месяца назад. При этом, отметил сенатор, неясно, "какую роль будет играть Россия". Он заявил, что ему "все равно, кого [президент РФ Владимир] Путин хочет видеть президентом США", посоветовав Москве "держаться подальше от выборов".

При этом, пишет The Washington Post, в прошлом Россия уже помогала Сандерсу. Так, в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство РФ в выборы президента США 2016 года, говорилось, что связанные с Россией лица использовали фиктивные аккаунты и участвовали в кампаниях по очернению кандидатов Хиллари Клинтон (Демократическая партия), Теда Круза и Марко Рубио (оба – Республиканская партия), а также пытались поддержать Сандерса и Трампа.

По данным источников газеты, о возможной помощи Сандерсу со стороны России также были проинформированы президент США Дональд Трамп и представители Конгресса. Как отмечает WP, это произошло вскоре после того, как высокопоставленный представитель американской разведки проинформировал законодателей о том, что Россия будет стремиться помочь Трампу с переизбранием на пост президента.

Собеседники WP считают, что намерение России помогать двум противоборствующим сторонам отражает ее истинные намерения – посеять раздор в американском обществе и подорвать веру в демократические процедуры и институты.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс сейчас лидирует в праймериз Демократической партии за право быть кандидатом от демократов.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

В опубликованном в январе 2017 года докладе ЦРУ говорилось, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Директор ФБР Кристофер Рэй 5 февраля 2020 года заявил, что попытки РФ влиять на внутреннюю политику США не прекращаются с 2016 года.