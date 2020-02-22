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"Обман номер семь". Трамп прокомментировал сообщения о попытках России помочь ему переизбраться

20 февраля в американских СМИ появились сообщения, что Россия собирается вмешаться в избирательную кампанию 2020 года в интересах действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Тот написал в Twitter, что эту кампанию по дезинформации запустили его конкуренты – демократы.

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Трамп считает, что демократы стоят за сообщениями разведки
Трамп считает, что демократы стоят за сообщениями разведки
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп назвал заявления о попытках России помочь ему переизбраться новой дезинформационной кампанией Демократической партии.

Так он 21 февраля прокомментировал в Twitter сообщения СМИ о том, что представители американской разведки предупредили членов Конгресса о вмешательстве РФ в избирательную кампанию 2020 года.

"Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе. Они говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые до сих пор, две недели спустя, не могут посчитать голоса [на кокусах] в Айове. Обман номер семь", – написал Трамп.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

В декабре 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Россию от вмешательства в выборы американского президента 2020 года, которые пройдут 3 ноября.

Теги: Россия, разведка, Дональд Трамп, выборы в США, Демократическая партия, дезинформация
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