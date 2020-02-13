Трамп назвал Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов

Президент США Дональд Трамп считает, что у кандидата в президенты от Демократической партии Берни Сандерса есть преимущество среди других кандидатов-демократов.

Трампа: У Берни дела идут очень хорошо Фото: ЕРА

Президент Дональд Трамп выразил мнение, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на данный момент является основным претендентом на участие в выборах США в 2020 году от Демократической партии. Об этом Трамп сообщил журналистам 12 февраля после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено, пишет русская служба "Голоса Америки".

"Я бы сказал, что, похоже, что у Берни дела идут очень хорошо", – ответил президент на вопрос журналиста.

Он считает, что избирателям нравятся идеи и программа Сандерса.

"Людям нравятся его идеи, у него есть энергия, у его людей есть энергия... им нравятся его идеи... Множеству людей эта конкретная программа не нравится, но есть группа, которая, вероятно, согласна с этим... Но определенно кажется, что прямо сейчас у Берни Сандерса есть преимущество", – добавил Трамп.

Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир, экс-вице президент Соединенных Штатов Джо Байден, которого называли вероятным противником действующего президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году, занял только пятое место.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.