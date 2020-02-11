Луценко: Джулиани интересовало только открытие дела против Байдена. Мы с ним в Будапеште выясняли отношения

Начало уголовного производства в Украине против экс-вице-президента Джо Байдена было единственной идеей, которую настойчиво продвигал личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Об этом рассказал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, Джулиани (на фото) убеждал его, что в любой другой стране, кроме Украины, действия Байдена расценили бы как взятку Фото: ЕРА

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани несколько раз пытался убедить бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что предложение экс-вице-президента Джо Байдена об условиях выделения $1 млрд помощи Украине следует квалифицировать как взятку. Об этом Луценко рассказал в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 11 февраля.

"Он говорит: я юрист, а вы нет. Отвечаю ему: зато я генпрокурором был, а вы нет. Я точно знаю законы своей страны. Это не наша юрисдикция. Конфликт интересов, злоупотребления, любые другие возможные (еще раз – возможные) правонарушения господина Байдена – это исключительно американская юрисдикция", – рассказал экс-руководитель ГПУ.

По его мнению, любую помощь США другой стране нельзя рассматривать как взятку. Однако Джулиани настаивал, что в Украине необходимо зарегистрировать уголовное производство в отношении Байдена, как поступили бы в любом другом государстве.

"Он искал любой метод, чтобы только возбудить дело у нас. Ссылался на какие-то научные работы, все остальное. Но извините, есть президент Украины. Он принимает вице-президента другой страны. Вице-президент этот привозит, кстати говоря, не безвозвратную, а кредитную поддержку Украине. Как это, извините, можно считать взяткой?" – подчеркнул Луценко.

"После этого была еще какая-то переписка, но стало понятно одно: господина Джулиани интересует только открытие дела в Украине. Что, с моей точки зрения, является незаконным", – продолжил он.

По словам Луценко, еще одну попытку переубедить его адвокат Трампа предпринял в Будапеште, уже после смены руководства ГПУ.

"Я летал после отставки в Будапешт, это было уже осенью... Да, у нас хорошие отношения. Но тут началось выяснение отношений. Я сказал: господин Джулиани, с самого начала мы договаривались о логичной последовательности: встреча с генпрокурором [США], я ему докладываю дело о [вывезенных из Украины] $7 млрд [окружения экс-президента Виктора Януковича]. Он может со мной обсудить дело о Burisma. Мы создаем совместную следственную группу и двигаемся согласно всем международным и национальным законам. Этого сделано не было", – заявил бывший генпрокурор.

Сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Эта ситуация стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Ему поставили в вину давление на власти Украины.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Джулиани неоднократно заявлял, что у него есть доказательства причастности Байдена и других лиц из окружения экс-президента Барака Обамы к коррупции в Украине. Адвокат Трампа в декабре 2019 года прибыл в Украину, где провел ряд встреч. В частности, он беседовал с внефракционным нардепом Андреем Деркачем и народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским, а также встречался с бывшим генеральным прокурором Шокиным. Трамп не исключал, что Джулиани обнародует в Конгрессе доклад по материалам, полученным в ходе поездки в Украину.

10 февраля генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что его ведомство проведет проверку материалов, предоставленных Джулиани, но сделал оговорку, что к любым данным из Украины следует относиться очень осторожно.