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Трамп предложил выделить союзникам США более $700 млн для противодействия влиянию России

Союзники США получат помощь для усиления безопасности и противодействия пропаганде и дезинформации со стороны РФ. Об этом говорится в бюджетных предложениях президента Штатов Дональда Трампа.

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Трамп представил бюджетные предложения
Трамп представил бюджетные предложения
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты должны противодействовать влиянию России путем оказания финансовой помощи союзникам. Об этом говорится в бюджетных предложениях на 2021 финансовый год, которые 10 февраля обнародовал президент США Дональд Трамп. Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Бюджет предусматривает $700 млн на помощь странам Европы, Евразии и Центральной Азии в сфере обеспечения общей безопасности; защиты территориальной целостности союзников США; поддержания усилий стран-партнеров в отказе от российского военного оборудования; устранения слабостей в макроэкономической сфере, которые пытается использовать правительство России, например зависимости от поставок энергии и в торговой сфере", – говорится в предложениях Трампа.

Кроме того, глава Белого дома предлагает заложить $24 млн на противодействие российской пропаганде и дезинформации.

В преамбуле говорится, что проект бюджета отвечает стоящим перед Америкой вызовам, в том числе "со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию".

В 2018 году Трамп называл Китай и Россию странами, "которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям".

Финансовый год в США не совпадает с календарным. Он установлен с 1 октября по 30 сентября.

Теги: Россия, США, Китай, бюджет, помощь, Дональд Трамп
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